"Kas pēkšņi ir mainījies?" Kamaniņu sportists Kristers Aparjods agresorvalsts dalību sacensībās uzskata par absurdu
Kamēr Ukrainas sportistiem ir jāaizstāv sava valsts karā, krievu dalība sacensībās, tai skaitā Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs, nav iedomājama, uzsvēra Latvijas kamaniņu sporta izlases dalībnieks Kristers Aparjods.
Jau ziņots, ka Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) lēmums paver iespēju Krievijas kamaniņu braucējiem piedalīties sacensībās kā neitrālajiem sportistiem, radot neskaidrību arī par Pasaules kausa kamaniņu sportā ceturtā posma rīkošanu Siguldā.
"Krievu dalība sacensībās ir absurda laikā, kad notiek karadarbība. Kas pēkšņi ir mainījies un kāpēc krieviem ļauj startēt tieši šobrīd? Vai tad karš ir beidzies?" savu viedokli skaidro Aparjods. "Krievijas agresijas laikā tāds lēmums, manuprāt, ir vājprāts, jo nav iespējams noslēpties zem neitralitātes zīmes. Esmu redzējis, ka daži no viņiem ir atbalstījuši visu valstī notiekošo. Nebūsim naivi - viņi ir šajā procesā iekšā un ir informēti par to, kas notiek. Šāds lēmums, manuprāt, nav pieņemams."
Aparjods uzsver, ka pat gadījumā, ja krievu un baltkrievu sportisti patiešām būtu neitrāli, "lielākā krievu sportistu daļa tiek sponsorēta no Krievijas valsts budžeta, un šī nauda nav nekāda neitrālā". "Mūsu sporta veidā tas uz ukraiņu sportistiem neattiecas, bet citos sporta veidos noteikti ir Ukrainas sportisti, kuri vēlētos piedalīties sacensībās, taču viņiem nākas aizstāvēt savu valsti pret krievu iebrukumu. Kāpēc šādā situācijā būtu godīgi pielaist startam krievu sportistus?" pamato Latvijas kamaniņu braucējs.
Runājot par gatavošanos sezonai, Latvijas komandas līderis stāsta, ka pēc divu gadu pārtraukuma viņš kopā ar Kendiju Aparjodi un divnieku Lūkass Krasts/Eduards Ševics-Mikeļševics šovasar strādāja ar fiziskās sagatavotības treneri Mihailu Arhipovu."Mēs lūdzām federācijai, lai mums ļauj atkal trenēties pie Arhipova, jo iepriekšējā mūsu sadarbības periodā viss mūs apmierināja, bet pēdējo divu gadu laikā fiziskie rādītāji mums bija kritušies," izmaiņas skaidro Aparjods. "Tas ietekmēja arī starta rāvienu, pagājušajā sezonā saviem iepriekšējiem rezultātiem zaudējot 2-3 sekundes simtdaļas."
Sportists atzīmē Arhipova pretimnākšanu, kurš savu atvaļinājumu pavasarī veltīja kamaniņu braucējiem, nesaņemot par to nekādu atalgojumu. Arhipova vadībā sportisti sāka gatavoties olimpiskajai sezonai jau 7. aprīlī. Aparjods ir pateicību parādā arī Latvijas skeletona komandas galvenajam trenerim Ivo Šteinbergam, kurš neiebilda pret kamaniņu sportistu pievienošanos Arhipova trenēto sportistu pulciņam vasarā, kā arī Ventspils Olimpiskā centra viesnīcas pārvaldniecei Intai Tomsonei par ieguldījumu kamaniņu sportistu izaugsmē. Aparjods stāsta, ka rezultāti vasaras darbam jau ir, jo Prezidenta kausā starta rāvienos Siguldas starta estakādē viņam izdevās labot savu ilgus gadus nepārspēto personisko rekordu.
Par treniņnedēļu oktobra beigās un novembra sākumā Kortīnas d’Ampeco olimpiskajā trasē kamaniņu braucējs saka, ka trasi deviņu dienu 27 treniņbraucienos pamatā ir izdevies atšifrēt. "Protams, palika nianses, un, ja būtu iespēja, labprāt brauktu vēl, jo jaunā trasē ir svarīgi braukt pēc iespējas vairāk un dažādos laika apstākļos, lai apgūtu trasi un atcerētos virāžas," atzīmē sportists. "Divas dienas pagāja, kamēr galvā sāka nostiprināties trases konfigurācija."
"Ir pāris grūtākas vietas, no kurām pirmā būs jau trases ceturtā virāža," saka Aparjods. "Man pašam ir interesanti, kā būs braukt ziemā vai februārī, kad gaisa temperatūra varētu būt mīnusos. Domāju, ka tad trase būs citādāk braucama." Viņš norāda, ka ceturtā virāža šķiet uzbūvēta pretēji fizikas likumiem. "Trajektorija ir nedaudz citādāka un gribas braukt savādāk, nekā ir jāizbrauc, lai rezultāts būtu vislabākais," saka sportists. "Domāju, ka olimpiskajās spēlēs tā būs viena no svarīgākajām vietām, un tas, kurš vislabāk uzķers tās izbraukšanu, būs jau pussolīti pārējiem priekšā."
Šogad Latvijas izlase daudz eksperimentē ar tehniku. "Šogad jau esmu iztestējis kādas piecas - sešas lietas, bet tas nenozīmē, ka viss uzreiz izdodas un braukšu pa pirmo vietu," saka sportists. "Apzinos, ka bez testēšanas nevar, jo sēdēt uz vecajiem lauriem, kad pārējie pretinieki dara visu, lai tiktu pēc iespējas augstāk, nedrīkst. Tāpēc labāk izvēlos testēt, pārbaudīt tehniku un cerēt, ka atradīsim pareizākos risinājumus."
Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon būs deviņi posmi. PK sezona decembra sākumā tiks atklāta Īglsas trasē Austrijā, pēc tam divi posmi notiks ASV trasēs Pārksitijā un Leikplesidā, bet gadu mijā ir ieplānots posms Siguldā. Pēc piektā posma janvāra sākumā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.
Kamaniņu sporta preses konference pirms olimpiskās sezonas
2025. gada 10. novembrī Latvijas Kamaniņu sporta federācija informēja par aktualitātēm pirms jaunās sezonas, kurā galvenais starts būs 2026. gada ...