Sievu apņēmis Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss
foto: no privātā arhīva
Kaspars un Līga kāzu dienā.
Paula Ivanova

Žurnāls "Kas Jauns"

Par precētu vīru kļuvis Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss.

Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", Cipruss savas mammas dzimšanas dienā 7. novembrī par sievu apņēma Latvijas Sieviešu basketbola līgas direktori Līgu Goldmani, kurai arī šajā dienā ir dzimšanas diena. Pāris sarakstījās Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļā un atzīmēja ar svinīgām vakariņām šaurā ģimenes lokā.

Portāls Jauns.lv sveic jauno pāri!

