Kitija Bogdanova: "Gribam stabilitāti katrās sacensībās. Par medaļām nedomājam"
Latvijas kamaniņu sporta izlases divnieks Marta Robežniece/Kitija Bogdanova šosezon par galveno mērķi uzskata snieguma stabilitātes panākšanu, uzsvēra Bogdanova.
Bogdanova stāsta, ka vasarā duets Robežniece/Bogdanova ir krietni progresējis. "Gribam pierādīt, ka varam stabili nobraukt. Pagājušajā gadā sacensībās bieži viens brauciens bija ļoti labs, bet otrs - vidējs vai pat slikts. Mēs gribētu abus braucienus aizvadīt labi, lai būtu apmierinātas ar saviem rezultātiem. Tas ir sezonas mērķis," saka Bogdanova.
"Šogad mēs ātrāk pielāgojamies, ātrāk saprotam un izlabojam kļūdas, un braucieni ir līdzīgāki," viņa piebilst.
"Gribam stabilitāti katrās sacensībās. Par medaļām nedomājam. Medaļas būs, kad būsim pietiekami strādājušas un pārvarējušas sevi," piekrīt Robežniece.
Viņa stāsta, ka, lai rastos stabilitāte, liels darbs ir ieguldīts arī psiholoģiski. Liela uzmanība ir pievērsta gan tam, lai abi braucieni būtu vienādi labi, gan arī starta reakcijas laikam braucienos. "Personīgi strādāju arī pie miega kvalitātes, pie niansēm, kas palīdz noturēt stabilitāti un saglabāt psiholoģisko noturību. Jūtos labi," saka Robežniece.
Viņa uzsver, ka duets ir ļoti progresējis arī fiziskajā sagatavotībā, kas izpaužas gan starta rāvienos, gan fiziskajos normatīvos, gan svaru zālē, kur tiek strādāts ar arvien lielākiem svariem.
Viņa izceļ treneri Danielu Fogeli, kurš pievērš uzmanību pāra psiholoģiskajai labsajūtai, kā arī Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) psiholoģi Gundegu Ulmi, kura sākumā ar kamaniņu braucējām strādāja arī MSĢ.
Robežniece uzsver psiholoģes sniegtos padomus, pārrunas par miega kvalitāti, elpošanas un atslābinošiem vingrinājumiem.
No trasēm, kurās šosezon būs jāstartē, duets nav braucis trijās. "Mēs neesam braukušas ASV trasēs Pārksitijā un Leikplesidā un Sanktmoricas trasē Šveicē, kur sacensības notiks pēc olimpiskajām spēlēm," saka Robežniece, piebilstot, ka arī iepriekšējā sezonā bija trīs trases, kurās divnieks nebija braucis.
"Mums būs aptuveni deviņi braucieni, lai saprastu, kā jābrauc šajās trasēs. Tas būs grūti gan mums, gan treneriem, grūti arī fiziski un psiholoģiski, jo laika joslu maiņa, paražas, ēdiena un kultūras maiņa ļoti ietekmē. Tam gatavojos kopā ar savu psiholoģi," uzsver Robežniece. "Pēc iespējas ātrāk jāsaprot jauno trašu būtība un svarīgākās vietas."
"Mums ir liels satraukums tieši par ASV trasēm, jo, piemēram, Anda Upīte ir teikusi, ka abas ASV trases ir grūtas un atšķiras no Eiropas trasēm," uzsver Bogdanova.
Sportistes nedomā par to, vai ir labākais duets Latvijas izlasē.
Bogdanova bilst, ka komandā ir draudzīgas attiecības sieviešu divnieku braucēju starpā, un sportistes cenšas viena otru uzmundrināt un nepievērš uzmanību tam, ka kāds no divniekiem kādā brīdī ir labāks par otru.
"Mēs priecājamies par viņu sasniegumiem, viņas - par mūsējiem, un atbalstām trasē viena otru, ja ir nepieciešams," saka Bogdanova. "Tas, ka tiekam uzskatītas par pirmo pāri, visdrīzāk ir tāpēc, ka Upītei ir jauna pāriniece Madara Pavlova, viņas vēl nav braukušas sacensībās, un viņu rezultāti vēl nav prognozējami."
Oktobra beigās un novembra sākumā Latvijas izlase aizvadīja treniņnometni 2026. gada olimpisko spēļu trasē Kortīnā d’Ampeco. "Kortīnas trase mums ļoti patika. Nobraucām pirmo braucienu no junioru starta, un mums likās tik jautri kā karuseļos. Sākot braukt no sieviešu starta, bija nedaudz grūtāk, bet tā ir patīkama trase," saka Bogdanova. "Šī ir savādāka trase, kas braucot nelikās ātra, taču rezultātu lapās var redzēt, ka trasē tiek sasniegts labs ātrums."
"Kortīnas trase ieguldāmā darba ziņā ir kaut kas pa vidu starp Insbrukas un Oberhofas trasi. Ir jāstrādā, bet precīzi noteiktās vietās," piebilst Robežniece.
"Pēc brauciena esmu nedaudz aizelsusies, kas liecina, ka darbs ir darīts. Tā ir sarežģīta trase, bet trasi un ātrumu var izbaudīt. Pēc brauciena ir ļoti patīkama sajūta," viņa saka, piebilstot, ka viņu vairāk uztrauc, kā nākamajās reizēs, kad Latvijas kamaniņu braucēji būs Kortīnā, mainīsies profili, trases sagatavošana un laika apstākļu ietekme uz ledu.
Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon būs deviņi posmi. PK sezona decembra sākumā tiks atklāta Īglsas trasē Austrijā, pēc tam divi posmi notiks ASV trasēs Pārksitijā un Leikplesidā, bet gadu mijā ir ieplānots posms Siguldā. Pēc piektā posma janvāra sākumā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.