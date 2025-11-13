Zemgus Girgensons šosezon jau paspējis iemest vairāk vārtu nekā visas pagājušās sezonas laikā
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons trešdien guva vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Tampabejas "Lightning" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Lightning" mājās ar rezultātu 3:7 (3:4, 0:1, 0:2) zaudēja Ņujorkas "Rangers" komandai, kas izbraukuma maču uzvaru sēriju pagarināja līdz piecām spēlēm.
Girgensons izcēlās rezultatīvajā pirmajā periodā, kurā kopumā tika iemesti septiņi vārti. Tā 14. minūtē viņš pēc Olivera Bjorkstranda un Janni Gurdē piespēlēm guva savus sezonas trešos vārtus. Jāmin, ka, piedaloties visās 82 regulārā turnīra spēlēs iepriekšējā sezonā, viņš spēja iemest vien divas reizes. Kopumā latviešu uzbrucējs sezonas deviņās spēlēs iekrājis četrus punktus (3+1), četras soda minūtes un negatīvu lietderību -3.
Kopumā Girgensons šajā mačā uz ledus pavadīja 15 minūtes un 41 sekundi, no kurām minūti un 23 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs sev atvēlētajā laikā divreiz meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, bloķēja divus metienus, zaudēja visos četros iemetienos un spēli noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Trešdienas spēlē "Rangers" vadībā izvirzījās jau otrajā minūtē pēc precīza Viljama Kūlija metiena vairākumā, bet ceturtajā minūtē Džonatans Millers panāca 2:0 viesu labā. Septītajā minūtē Skots Saburins guva pirmos vārtus mājiniekiem, bet jau pēc minūtes Aleksis Lafrenjērs atjaunoja "Rangers" divu vārtu pārsvaru. Trešdaļas turpinājumā 14. minūtē Girgensons ar spēcīgu plaukstas metienu pietuvoja "Lightning" līdz 2:3, tomēr jau divas minūtes vēlāk viesiem ceturtos vārtus guva Vils Borgens. Līdz perioda beigām "Lightning" spēja vienu ripu atgūt, precīzam mazākumā esot Džeikam Gancelam.
Otrās trešdaļās izskaņā Vinsents Tročeks, panāca 5:3, bet trešā perioda vidū viņš guva savus otros vārtus, palielinot "Rangers" pārsvaru līdz trim vārtiem. Punktu spēlei 58. minūtē ar precīzu metienu tukšos vārtos pielika Kūlijs. Uzvarētāju rindās Artēmijs Panarins atzīmējās ar četrām rezultatīvām piespēlēm.
Šī mača astotajā minūtē savainojuma dēļ laukumu atstāja viens no "Lightning" līderiem Brendons Heigels. Komandai traumu dēļ jau nevarēja palīdzēt aizsargi Viktors Hedmans un Raiens Makdona, kā arī uzbrucēji Entonijs Sirelli, Pontuss Holmberjs, Dominiks Džeimss un Niks Pols.
"Lightning" ar 18 punktiem 16 spēlēs ieņem desmito vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Uvja Balinska pārstāvēto Floridas "Panthers" komandu. Šī būs principiāla cīņa abām komandām. Jāatgadina, ka pirmssezonas pārbaudes spēlē komandas nežēloja viena otru un tajā Girgensons iedzīvojās savainojumā pēc asa spēka paņēmiena.
Citā spēlē Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols trešdien pielietoja vienu spēka paņēmienu Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" komanda piedzīvoja zaudējumu. "Flyers" savā laukumā ar rezultātu 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) zaudēja Edmontonas "Oilers" komandai.
Ābols, kurš spēlēja ceturtajā uzbrucēju virknējumā, laukumā pavadīja sešas minūtes un 21 sekundi, kuru laikā vienreiz meta pa vārtiem un pielietoja vienu spēka paņēmienu, cīņu noslēdzot ar neitrālu lietderības koeficientu.
Uzvarētājs tika noskaidrots papildlaikā. Pirmajā periodā "Oilers" vadībā izvirzīja Evans Bušē, bet otrajā periodā Matvejs Mičkovs rezultātu izlīdzināja. Papildlaika otrajā minūtē "Oilers" uzvaru atnesa Džeka Roslovika precīzais metiens. Vārtos "Flyers" sastāvā Daniels Vladars atvairīja 30 no 32 metieniem, bet "Oilers" hokejists Stjuarts Skiners tika galā ar 20 no 21 metiena.
"Flyers", kas šonakt piedzīvoja otro zaudējumu pēc kārtas, ar 19 punktiem 16 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē.