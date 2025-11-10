Argentīnas superzvaigzne Lionels Mesi no futbola vēlas atvadīties sev īpašā stadionā
Argentīnas futbola izlases un bijušais spāņu granda "Barcelona" spēlētājs Lionels Mesi pirmdien paziņoja, ka ir apmeklējis atjaunoto stadionu "Camp Nou" un cer, ka kādu dienu atgriezīsies, lai atvadītos no tā.
38 gadus vecais Mesi pameta "Barcelona" 2021. gadā, komandas smago finansiālo problēmu dēļ pārejot uz Parīzes "Saint-Germain", bet divus gadus vēlāk pārcēlās uz ASV vienību Maiami "Inter".
"Vakar es atgriezos vietā, kas man ļoti pietrūkst. Vietu, kur es biju bezgala laimīgs, kur jūs man likāt tūkstoškārt justies kā laimīgākajam cilvēkam pasaulē," astoņkārtējais "Ballon d'Or" jeb "Zelta bumbas" ieguvējs pirmdien ierakstīja sociālajā tīklā "Instagram". "Es ceru, ka kādu dienu es varēšu atgriezties, un ne tikai, lai atvadītos kā spēlētājs, kā to man tā arī neizdevās izdarīt," piebilda 2022. gada Pasaules kausa ieguvējs.
Jau ziņots, ka pagājušajā mēnesī Mesi pagarināja līgumu ar "Inter" līdz 2028. gada beigām. Pagājušajā sezonā Mesi tika atzīts par MLS vērtīgāko spēlētāju. "Inter" bija labākā komanda regulārajā čempionātā, tomēr "play off" izstājās jau pirmajā kārtā.
Ar "Barcelona" Mesi kļuva par desmitkārtēju Spānijas čempionu un četras reizes triumfēja UEFA Čempionu līgā, ar PSG divreiz triumfēja Francijas čempionātā, ar "Inter" ieguva MLS līgas kausu, bet ar Argentīnas izlasi kļuva par 2022. gada Pasaules kausa ieguvēju, kā arī divas reizes uzvarējis Dienvidamerikas čempionātā jeb "Copa America". Argentīnietim pieder neskaitāmi rekordi, un viņš kā vienīgais ir astoņas reizes atzīts par pasaules labāko futbolistu, saņemot "Ballon d'Or" balvu. Tuvākais sekotājs ar pieciem "Ballon d'Or" ir portugālis Krištianu Ronaldu.