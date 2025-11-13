Mārtiņš Sesks varētu ieņemt pasaules eksčempiona igauņa Tenaka vietu WRC rallijā
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks ar stūrmani Renāru Franci ir viens no pretendentiem uz igauņa Ota Tenaka vietu pasaules rallija čempionāta (WRC) komandā "Hyundai", ceturtdien ziņoja Itālijas tīmekļa vietne "AG Rally".
Jau ziņots, ka Tenaks savu karjeru WRC čempionātā novembra beigās noslēgs ar šīs sezonas pēdējo posmu Saūda Arābijā. "AG Rally", ziņo, ka "Sesks ir arī starp Tenaka iespējamajiem aizvietotājiem "Hyundai" komandā 2026. gadā".
Portāls vēsta, ka latviešu pilots "Hyundai" rūpnīcas komandas sastāvā nākamgad varētu aizvadīt daļēju sezonu, citos posmos mašīnā sēžoties kādam no pieredzējušajiem WRC braucējiem.
Tiek ziņots, ka uz vietu komandā nākamajā sezonā pretendē arī spānis Daniels Sordo, kurš šogad startēja ar "Hyundai i20 N Rally2" komandu un kļuva par Portugāles čempionu, Bulgāriju pārstāvošais Nikolajs Grjazins, britu pilots Kriss Mīke, jaunzēlandietis Heidens Padons un norvēģis Andreass Mikelsens.
Sesks un Francis šogad WRC sacensībās "M-Sport Ford" komandā piedalās septiņos posmos un plāno piedalīties arī WRC posmā Saūda Arābijā.
Kopvērtējumā posmu pirms WRC čempionāta beigām līderis ar 272 punktiem ir "Toyota Gazoo" britu pilots Elfins Evanss, par trim punktiem apsteidzot komandas biedru francūzi Sebastjēnu Ožjē un par 24 punktiem - somu Kalli Rovanperi ("Toyota Gazoo"), bet ceturtais ar 213 punktiem ir Tenaks. Sesks sešos posmos ir guvis 16 punktus un ieņem 12. vietu.
2025. gada WRC sezonā ir 14 posmi. Iepriekšējā sezonā par čempionu kļuva beļģis Tjerī Neuvils.