Krištianu Ronaldu draud diskvalifikācija: leģendai var nākties Pasaules kausa finālturnīra pirmo spēli noraudzīties no malas
Ja Portugāle kvalificēsies 2026. gada Pasaules kausa finālturnīram, portugāļu futbolistam Krištianu Ronaldu pēc sarkanās kartītes par sitienu ar elkoni Īrijas aizsargam Daram O'Šejam ceturtdien Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē Dublinā draud diskvalifikācija finālturnīra pirmajā spēlē.
Jau ziņots, ka Īrija ar 2:0 uzvarēja Portugāli, divus vārtus gūstot Trojam Parotam, bet Ronaldu 61. minūtē tika noraidīts no laukuma. Ronaldu pagriezās un ar labo elkoni iesita O'Šejam pa muguru. Tiesnesis piešķīra dzelteno kartīti, bet pēc videoatkārtojuma noskatīšanās dažas minūtes vēlāk to nomainīja pret sarkano kartīti.
Ronaldu pēc sarkanās kartītes nedrīkstēs spēlēt svētdien Portugāles izlases mačā savā laukumā ar Armēniju, bet Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) disciplinārie noteikumi paredz, ka tiesnešiem "par smagu noteikumu pārkāpumu ir jāpiemēro diskvalifikācija vismaz divu spēļu apmērā".
Diskvalifikācijai jābūt "vismaz trīs spēļu apmērā par vardarbīgu uzvedību" vai arī "vismaz trīs spēļu apmērā vai tam atbilstošā laika periodā par uzbrukumu, tai skaitā par sitienu ar elkoni".
FIFA diskvalifikācija neattiecas uz pārbaudes spēlēm.
Portugālei piecās spēlēs F grupā ir desmit punkti, Ungārijai - astoņi punkti, Īrijai - septiņi, bet Armēnijai - trīs punkti.
Ronaldu, kurš februārī kļūs 41 gadu vecs, vēlas spēlēt savā sestajā Pasaules kausa turnīrā.
Turnīra izloze notiks 5. decembrī Vašingtonā.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka, Tunisija, Ēģipte, Alžīrija, Gana, Kaboverde, DĀR, Katara, Anglija, Saūda Arābija, Kotdivuāra, Senegāla un Francija.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.