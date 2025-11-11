Dāvana komandas bosam, lielākais pārsvars un Antonelli rekords - atskats uz Sanpaulu “Grand Prix”
Aizraujošajā Sanpaulu “Grand Prix” sacīkstē “McLaren” pilots Lando Noriss izcīnīja savu septīto uzvaru šosezon un palielināja pārsvaru čempionāta kopvērtējumā, kamēr “Mercedes” braucējs Kimi Antonelli sasniedza karjeras labāko rezultātu ar otro vietu. Tikmēr Makss Verstapens pēc starta no boksiem sensacionāli pakāpās līdz trešajai vietai. Turpinājumā vēl daži ievērības cienīgi statistikas fakti no Sanpaulu posma.
• Šī bija Norisa otrā uzvara pēc kārtas “Grand Prix” sacīkstēs, startējot no "pole position".
• Noriss tagad ir panācis savu komandas biedru Oskaru Piastri ar septiņām “Grand Prix” uzvarām šosezon.
• Noriss uzvarēja gan sprintā, gan sacīkstē nedēļas nogalē, kad “McLaren” vadītājam Zakam Braunam bija 54. dzimšanas diena.
• Šī bija “McLaren” pirmā uzvara Interlagosas trasē kopš 2012. gada, kad triumfēja Džensons Batons.
• Šī bija jau septītā “Grand Prix” sacīkste pēc kārtas, kas beigusies ar uzvaru no "pole position" – tikai viena trūkst līdz rekordam, kas tika uzstādīts 1976. gadā.
• Antonelli 2. vieta “Mercedes” sastāvā ir viņa līdz šim labākais karjeras rezultāts “Grand Prix” sacīkstēs.
• Verstapena 3. vieta nozīmē, ka tikai astoto reizi F-1 vēsturē kāds pilots finišējis uz pjedestāla pēc starta no boksiem. Pēdējo reizi tas notika 2014. gadā Ungārijā, kad to paveica Lūiss Hamiltons.
• Džordžs Rasels finišēja ceturtais, otro reizi pēc kārtas piekāpjoties Antonelli, kuru bija pārspējis visās iepriekšējās šī gada sacīkstēs.
• Piastri ar 5. vietu jau piekto posmu pēc kārtas netiek uz pjedestāla.
• Tagad Piastri atpaliek no Norisa par 24 punktiem, kas ir lielākā starpība šajā sezonā.
• “Haas” braucējs Olivers Bērmans izcīnīja 6. vietu, otro posmu pēc kārtas finišējot labāko sešiniekā.
• “Haas” tagad atpaliek tikai par diviem punktiem no 7. vietā Kostruktoru kausā esošās “Aston Martin” komandas.
• 6. vieta ir labākais “Haas” rezultāts Interlagosas trasē komandas vēsturē.
• “Racing Bulls” pilots Līems Lousons ar septīto vietu sesto reizi šosezon iekļuva punktos.
• Lousons noslēdza sacīksti, 52 apļus veicis ar vienām vidējā sastāva riepām.
• Komandas biedrs Īzaks Hadžārs finišēja astotais, un “Racing Bulls” tagad ir 10 punktus priekšā “Aston Martin” Konstruktoru kausā.
• Niko Hilkenbergs ar devīto vietu atveda “Kick Sauber” punktus jau desmito reizi šosezon.
• Tas bija Hilkenberga labākais rezultāts Interlagosā kopš 2017. gada.
• Pjērs Gaslī ar 10. vietu izcīnīja punktus gan sprintā, gan “Grand Prix”, lai gan “Alpine” joprojām ir pēdējā vietā Konstruktoru kausā.
• “Williams” pilots Alekss Albons ierindojās 11. vietā, bet pirmo reizi karjerā sasniedza sacensību ātrāko apli.
• Hamiltona nefinišēšana nozīmēja viņa pirmo izstāšanos Interlagosā kopš 2012. gada, kas toreiz bija viņa pēdējās sacīkstes “McLaren” sastāvā.
• Komandas biedrs Šarls Leklērs izstājās otro reizi pēdējo septiņu sacīkšu laikā, iepriekš tas notika Nīderlandes posmā.
• “Ferrari” šī bija trešā sacīkste bez punktiem šosezon, un tas ir visvairāk reižu kopš 2020. gada.
• “Kick Sauber” pilots Gabriels Bortoleto savā māju posmā avarēja gan sprintā, gan galvenajā sacīkstē.
• Tā bija Bortoleto pirmā izstāšanās kopš Silverstonas posma.