Latvijas hokeja izlase Vācijas kausa pēdējā mačā tiek pie uzvaras
Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Landshūtē "Vācijas kausa" trešajā spēlē ar rezultātu 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) pārspēja Austriju.
Latvijas izlases labā divus vārtus guva Renārs Krastenbergs, kurš tika atzīts par labāko spēlētāju Latvijas izlasē, bet pa reizei izcēlās Nauris Sējējs un Miks Indrašis.
Spēles pirmajā pusē vārti netika gūti, līdz otrā perioda 12. minūtē pēc iepriekšējo divu maču vārtu guvēja Denisa Smirnova metiena ripa no Sējēja nonāca mērķī.
Trešā perioda trešajā minūtē pēc Smirnova un debitanta Alberta Šmita piespēlēm Krastenbergs ar atkārtotu metienu raidīja ripu tīklā un panāca 2:0. Tuvojoties trešdaļas vidum, austrieši pie vārtiem zaudēja ripu, to Bukarts piespēlēja Indrašim, kurš bija nekļūdīgs.
Sākoties perioda otrajai pusei, austrieši divreiz pārspēja Ivaru Punnenovu. Vispirms precīzu metienu no distances izpildīja Patriks Selingers, bet vēlāk 2:3 panāca Pēters Šnaiders.
Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 44 sekundes, pēc Kaspara Daugaviņa un Smirnova piespēlēm punktu latviešu uzvarai pielika Krastenbergs, kurš meta ripu tukšos vārtos.
Ceturtdien latvieši pirmajā mačā ar rezultātu 1:4 piekāpās Vācijas valstsvienībai, bet Slovākija ar 6:2 uzvarēja Austriju. Sestdien Latvija ar 1:4 zaudēja Slovākijai, bet Austrija ar 5:2 pārspēja Vāciju.
Harijam Vītoliņam turnīrā palīdz treneri Lauris Dārziņš, Sandis Ozoliņš, Raimonds Vilkoits un Peteri Nummelins, vārtsargu treneris Artūrs Irbe un fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Visockis.
Latvijas izlase šajās sacensībās līdz šim ir startējusi vienreiz, 2020. gadā triumfējot turnīrā. Covid-19 ierobežojumu dēļ turnīrā piedalījās trīs komandas - Latvijas valstsvienība, Vācijas izlase un Vācijas U-23 komanda.
Latvijas izlases sastāvs:
- vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija), Ēriks Vītols ("Banska Bistrica", Slovākija);
- aizsargi - Jānis Jaks (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygri", Čehija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Nauris Sējējs (Kisnahtas "Lions", Šveice);
- uzbrucēji - Kaspars Daugaviņš ("Mogo"/RSU), Emīls Veckaktiņš ("Ajoie", Šveice), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Miks Indrašis ("Mlada Boleslav", Čehija), Oskars Batņa (Hradeckrālovas "Mountfield", Čehija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Raimonds Vītoliņš (Trenčīnas "Dukla", Slovākija), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas hokeja komanda"), Roberts un Rihards Bukarti, Filips Buncis (visi - bez kluba).