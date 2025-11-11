Krištianu Ronaldu sāk domāt par karjeras beigām un paziņo par pēdējo Pasaules kausu
Portugāles futbola izlases zvaigzne Krištianu Ronaldu otrdien paziņoja, ka nākamā gada Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīrs būs pēdējais viņa spēlētāja karjerā.
"Nākamais turnīrs noteikti būs pēdējais," par līdzdalību 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā sacīja Ronaldu. "Man būs jau 41 gads un tas būs īstais laiks pielikt punktu."
Ar šiem izteikumiem viņš domājis attiecībā uz Pasaules kausa finālturnīru (pēc tam 2030. gadā Ronaldu būtu 45 gadus vecs), ne karjeras pašām beigām. Šobrīd 40 gadus vecais Ronaldu aizvada savu ceturto sezonu Saūda Arābijas klubā "Al Nassr", ar kuru iepriekš pagarināja līgumu līdz 2027. gada jūnijam. Slavenais futbolists pauda, ka savu futbolista karjeru varētu noslēgt gada līdz divu laikā. "Šobrīd jūtos ļoti labi. Gūstu vārtus, esmu ātrs un jūtos svaigs. Es izbaudu futbolu nacionālajā izlasē. Tomēr, protams, jābūt godīgam - ar vārdu drīz par savām karjeras beigām ir gan jau gada vai divu laikā."
Iepriekš viņš spēlēja Anglijas premjerlīgas klubā Mančestras "United", Itālijas A sērijas klubā Turīnas "Juventus", spāņu Madrides "Real" un dzimtenē Lisabonas "Sporting". Ronaldu, kurš piecas reizes izpelnījies "Ballon d'Or", šajā rādītājā atpaliekot vien no argentīnieša Lionela Mesi, tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem futbolistiem. Ronaldu pieder vairāki individuālie rekordi klubu un izlašu rindās, tostarp viņš ir pasaules rekordists valstsvienības rindās aizvadītajās spēlēs (225) un gūtajos vārtos (143).
Ronaldu kopā ar Portugāles izlasi ir triumfējis Eiropas čempionātā (2016. gadā) un divas reizes uzvarējis UEFA Nāciju līgā (2019. un 2025. gadā), bet Pasaules kausu izcīnīt viņam vēl nav izdevies. Kvalifikācijā uz Pasaules kausu Portugāle divas kārtas pirms tās beigām F grupā ar desmit punktiem ieņem pirmo vietu un strauji tuvojas finālturnīra sasniegšanai. Pēdējās divās kārtās tā spēlēs pret Īriju un Armēniju.
Jāmin, ka Ronaldu ģimenē var būt nākamais profesionālais futbolists. Viņa dēls Krištianu juniors ir jau paspējis uzspēlēt Portugāles U-16 izlasē.
Pasaules kausa finālturnīrs ar 48 komandu līdzdalību Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā. Iepriekšējā turnīrā Katarā ar Lionelu Mesi ierindā triumfēja Argentīnas valstsvienība.