Roberts Blumbergs gūst 11 punktus un palīdz “Petkim Spor” uzvarēt; Strautiņam ražena otrā spēle A sērijā
Latvijas basketbolisti Roberts Blumbergs un Anrijs Miška trešdien guva attiecīgi 11 un 12 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa mačos, sekmējot Izmiras "Petkim Spor" un Tallinas "Kalev"/"Cramo" komandu uzvaras.
Izmiras basketbolisti mājās ar rezultātu 101:58 (26:14, 25:6, 22:22, 28:16) pārspēja Larnakas AEK no Kipras. Blumbergs laukumā pavadīja 21 minūti un 27 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no trīs divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+19) un iekrāja 14 efektivitātes koeficienta punktus. Uzvarētājiem ar 26 punktiem izcēlās Deivids Efianaji.
C grupā "Petkim Spor" un "Oradea" uzvarējušas četrās no piecām spēlēm, AEK ir divas uzvaras, bet Brašovas "Corona" zaudējusi visos piecos mačos.
Savukārt tallinieši mājās ar rezultātu 88:82 (23:22, 19:17, 20:17, 26:26) uzvarēja Baku "Neftchi" komandu. Miška, spēlējot 23 minūtes un astoņas sekundes, grozā raidīja trīs no pieciem divpunktu metieniem un divus no četriem tālmetienem, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, četrreiz pārkāpa noteikumus, vienreiz kļūdījās, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+4) un ar vēl diviem komandas biedriem dalīja labāko efektivitāti "Kalev"/"Cramo" komandā (15).
Igaunijas komandā rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Hugo Toms, bet pretiniekiem 19 punktus guva Stefans Keničs.
I grupā četras uzvaras piecos mačos ir Sopotas "Trefl", trīs spēlēs uzvarējusi "Neftchi", divos mačos pārāka bijusi "Kalev"/"Cramo", bet viens panākums ir Baku "Absheron Lions" klubam.
40 komandas ir sadalītas desmit grupās. Katras grupas uzvarētājas, kā arī sešas otro vietu ieguvējas sasniegs turnīra otro posmu. FIBA Eiropas kauss ir pēc spēka ceturtais klubu turnīrs Eiropā.
Tikmēr Mārcis Šteinbergs guva piecus punktus ULEB Eirokausa mačā, Manrezas "Baxi" komandai piedzīvojot zaudējumu. Manrezas klubs viesos ar rezultātu 86:110 (24:30, 17:27, 26:25, 19:28) zaudēja Klužas-Napokas U-BT komandai.
Šteinbergs 19 minūtēs un 45 sekundēs realizēja vienu no sešiem tālmetieniem un abus divus soda metienus, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu piespēli, izprovocēja trīs noteikumu pārkāpumus, iekrāja sešus efektivitātes koeficienta punktus un negatīvu +/- rādītāju (-11).
"Baxi" komandā rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Alfonso Plammers, bet uzvarētājiem ar 26 punktiem izcēlās Trejs Vudberijs.
Citā spēlē Ankaras "Turk Telekom" bez savainojumu ārstējošā Andreja Gražuļa viesos ar 100:74 uzvarēja Panevēžas "Lietkabelis".
Otrdien Rihards Lomažs izcēlās ar 14 punktiem, viņa pārstāvētajai Klaipēdas "Neptūnas" piedzīvojot neveiksmi, bet Ainara Bagatska vadītā Vroclavas "Slask" svinēja uzvaru.
A grupā pēc septiņām spēlēm latviešu komandas "Slask", "Neptūnas" un "Baxi" guvušas pa trīs uzvarām katra, ieņemot vietas no sestās līdz astotajai. B grupā "Turk Telekom" ar piecām uzvarām ir vicelīdere. Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus. Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.
Tikmēr Artūrs Strautiņš savā otrajā spēlē pēc traumas izārstēšanas izcēlās ar 17 punktiem Itālijas A sērijas mačā. Tortonas "Derthona" vienība viesos ar 81:91 (29:15, 14:26, 18:23, 20:27) zaudēja "Trieste" basketbolistiem.
Strautiņš laukumā pavadītajās 20 minūtēs realizēja piecus no sešiem divpunktu metieniem, divus no deviņiem tālmetieniem un vienīgo soda metienu. Latvietis arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, vienreiz kļūdījās, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes, iekrāja astoņus efektivitātes koeficienta punktus un tika pie negatīva +/- rādītāja (-9). Strautiņš ar Kristianu Vitalu katrs guva pa 17 punktiem un bija rezultatīvākie viesu rindās. Uzvarētājiem pa 17 punktiem guva Markels Brauns un Džhmuss Remzijs.
"Derthona" ar piecām uzvarām septiņās spēlēs turnīra tabulā ieņem ceturto vietu.