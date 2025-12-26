Nogalināta "Karalis Lauva" Brodveja mūzikla zvaigzne Imani Smita
ASV Ņūdžersijas štatā nogalināta bijusī Brodveja zvaigzne Imani Smita, kura no 2011. līdz 2012. gadam atveidoja jaunās lauvenes Nalas lomu mūziklā “Karalis Lauva”. 25 gadus vecā aktrise atrasta nodurta, un aizdomās par slepkavību arestēts viņas draugs.
Aktrisi ar durtām brūcēm 21. decembrī atrada policisti Ņūdžersijas štata Edisonā. Viņu steidzami nogādāja slimnīcā, taču dzīvību izglābt neizdevās. Bez mammas palika 3 gadus vecs dēliņš.
Saistībā ar aktrises nāvi arestēts viņas draugs, 35 gadus vecais Džordans Džeksons Smols.
Lielāko slavu viņa ieguva ar lomu Brodveja mūziklā “Karalis Lauva”, kura pamatā ir pasaulslavenā 1994. gada studijas “Walt Disney Animation Studios” tāda paša nosaukuma “oskarotā” animācijas filma. Mūziklā tajā aktieri uzstājas dzīvnieku kostīmos, kā arī tiek izmantotas lielas lelles. Izrādes producents ir “Disney Theatrical Productions”, tajā skan ne tikai Eltona Džona un Tima Raisa sacerētās dziesmas animācijas filmai, bet arī oriģinālās kompozīcijas.
Šis mūzikls uz skatuves ir kopš 1997. gada. Tas ir trešais visilgāk demonstrētais šovs Brodvejas vēsturē ar vairāk nekā 11 tūkstošiem izrāžu, un visienesīgākais šovs Brodvejas vēsturē, bruto ieņēmumu ziņā pārsniedzot 2,1 miljardu ASV dolāru.