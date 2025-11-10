Kamaniņu sporta preses konference pirms olimpiskās sezonas
2025. gada 10. novembrī Latvijas Kamaniņu sporta federācija informēja par aktualitātēm pirms jaunās sezonas, kurā galvenais starts būs 2026. gada ...
"Lielākais spiediens ir uz Latviju!" Kamaniņu sporta federācijas prezidents skaidro, vai Siguldā tik tiešām var nenotikt Pasaules kausa posms
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidents Klāvs Vasks pirmssezonas preses konferencē atklāja, ka vairākas valstis sliecas ļaut agresovalsts sportistiem startēt Pasaules kausa posmos kā neitrāliem atlētiem. Tas var ietekmēt, vai plānotais sezonas posms notiks Siguldā, un šonedēļ federācija kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju spriedīs par veidiem, kā to noturēt kalendārā.
10. novembrī pirms jaunās sezonas preses konferenci aizvadīja Latvijas Kamaniņu sporta federācija. Viens no aktuālākajiem tematiem bija saistībā ar Sporta arbitrāžas tiesas iepriekš pieņemto lēmumu daļēji apmierināt Krievijas puses sešu sportistu apelāciju pret to nepielaišanu startēt 2026. gada ziemas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās, no kurām vienas notiks arī Siguldā. Līdz ar lēmumu ļauts krievu sportistiem piedalīties neitrālo sportistu statusā. Tas atkal var apdraudēt Pasaules kausa posma norisi Siguldā, jo Latvijas sporta likums liedz organizēt starptautiskās sacensības, ja tajās jebkādā statusā startē Krievijas un Baltkrievijas sportisti.
"Cerams, ka atradīsim risinājumu, ka šīs sacensības notiks, un Sigulda netiks diskriminēta tikai tāpēc, ka mēs pragmatiski un stingri iestājamies pret šiem neitrālajiem sportistiem," preses konferencē teica Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidents Klāvs Vasks. Viņš pauda, ka Starptautiskā Kamaniņu sporta federācija (FIL), kuras prezidents ir Latvijas sporta funkcionārs Einars Fogelis, atrodas neapskaužamā situācijā, jo, veicot pretdarbības, var tikt pie finansiālām sankcijām.
"FIL kā Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) biedriem ir saistoši tās un arbitrāžas tiesas lēmumi. Saprotu, ka federācijas vadība pat nes potenciāli finansiālu atbildību, ja nodarbosies ar kādu pretdarbību. Pavisam skaidrs, ka Krievijas atlēti caur šo neitrālo statusu līdīs iekšā ne tikai kamaniņu sportā, bet arī citos. Viņi mēģinās pieteikt sportistus, mēģinās testēt un laist caur izvērtēšanas dzirnavām. Tāpat skaidrs, ka katrai trasei un valstij nepieciešams sagatavošanās periods. Mēs nemaz neesam juridiski gatavi un šobrīd nemaz nedrīkstam šādus atlētus uzņemt. Pat, ja FIL šis lēmums ir saistošs, tai ir jārēķinās, ka viena no dalībvalstīm tik ātri nespēs reaģēt. Cerams, ka šoreiz laiks mums nāks par labu, kas ļautu FIL iztikt bez papildus sankcijām, bet mums novadīt sacensības bez Krievijas atlētiem." Vasks retoriski vaicāja, vai maz Latvijā var ielaist šādus neitrālos sportistus, un pauda, ka posms Siguldā ir kritiski svarīgs sporta veidam.
Siguldas posms gaidāms no 2026. gada 2. līdz 4. janvārim un tās plānotas kā vienas no piecām olimpiskās kvalifikācijas sacensībām. Mājas sienas varētu palīdzēt spert soļus Milānas olimpisko spēļu virzienā, jo Siguldā allaž uzrādīt labi rezultāti. Vasks nenoliedza, ka vairākas valstis kuluāros paudušas, ka būtu gatavas uzņemt krievu sportistus neitrālo atlētu statusā. "To, kā valstis īstenībā rīkosies, redzēsim pirms sacensībām, kad beigsies pieteikšanās termiņi. Ir izskanējis, ka vairākas valstis kā ASV, Austrija un Vācija ir gatavas uzņemt šos sportistus neitrālo atlētu statusā, taču, protams, šobrīd tā vairāk ir spekulācija. Pašlaik lielākais spiediens ir uz Latviju, jo esam vienīgi, kuri ir paziņojuši un pateikuši, ka to nevaram izdarīt. Būtu ļoti nelāgi, ja šo Siguldas posmu pārceltu uz kādu citu valsti, kas būtu gatava uzņemt šos sportistus."
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vadītājs Aleksandrs Samoilovs preses konferences laikā atklāja, ka otrdien, 11. novembrī, ministrijā tiks rīkota sapulce, lai kopīgi ar federāciju domātu par veidiem, kas ļautu Siguldas posmam palikt Pasaules kausa kalendārā. "Mēģināsim kopīgi rast tos ceļus, kā varam izdarīt, lai Krievijas atlēti Siguldā nestartētu. Skatīsimies, kā mēs kā valsts varam palīdzēt federācijai. Siguldas posms ir ļoti svarīgs arī valstiski, jo tas dod lielu pienesumu valsts ekonomikai. Ceru, ka šo situāciju atrisināsim. Tas ir svarīgi arī mūsu sportistiem."
Kopumā Pasaules kausa sezona sāksies 5. decembrī ar posmu Austrijas Insbrukas trasē. Vēlāk divi posmi gaidāmi ASV, viens Siguldā un trīs Vācijā - Vinterbergā, Oberhofā (Eiropas čempionāts arī pie reizes) un atjaunotajā Kēnigszē. No 7. līdz 12. februārim visi kamaniņu sportisti cīnīsies par augstākajiem mērķiem ziemas olimpiskajās spēlēs Milānā.