Lūisa Hamiltona sapnis pārvērties par ļaunu murgu
Lūiss Hamiltons pēc vēl vienas neveiksmīgas nedēļas nogales Brazīlijā atklāti atzinis, ka pēdējā laikā piedzīvo “murgainu periodu” kopā ar “Ferrari” komandu. Tikmēr Šarls Leklērs meties aizstāvēt Oskaru Piastri, lai gan pēc sāncenša manevra nācās piedzīvot izstāšanos.
Septiņkārtējais pasaules čempions Hamiltons Interlagosas trasē nespēja kvalificēties pirmajā desmitniekā ne sprintam, ne galvenajai sacīkstei un svētdien izstājās pēc vairākām sadursmēm. “Tas ir murgs, kurā dzīvoju jau kādu laiku,” sacīja Hamiltons. “Sapnis būt par šīs burvīgās komandas līderi pārvērties murgainos rezultātos, kā amerikāņu kalniņos. Tas ir ļoti smagi.”
Carlos Sainz is a train wreck the last 3 races. Here’s Hamilton taking a hit from him in the first turn. pic.twitter.com/bIdAvicKM3— AutoPulseX (@AutoPulseX) November 10, 2025
Startējot no 13. pozīcijas, Hamiltons pirmajā līkumā saskrējās ar Karlosa Sainsa “Williams”, noslīdot līdz 18. vietai. Neilgi pēc tam, mēģinot apdzīt Franko Kolapinto, viņš sabojāja priekšējo antispārnu, bet vēlāk izrādījās, ka cietis arī auto grīdas panelis, kas piespieda izstāties. “Es ļoti vēlējos komandas labā iegūt punktus, bet nākamajā posmā atgriezīšos vēl stiprāks,” solīja brits. “Es nepadodos – turpināšu trenēties, turpināšu strādāt ar komandu.”
Lewis Hamilton fue sancionado con 5 segundos tras este accidente con Franco Colapinto.— 9zJoakoF1 💜 (@joakopalomares) November 9, 2025
El 7 veces campeón del mundo no conoce las dimensiones del auto che. pic.twitter.com/oB8cwPl2un
Komandai šis posms beidzās ar dubultu vilšanos, jo Leklērs arī izstājās pēc incidenta ar Piastri un Kimi Antonelli. Tā ir jau trešā reize sezonā, kad “Ferrari” neizcīna nevienu punktu.
“Oskars bija optimistisks,” skaidroja Leklērs, aizstāvot Piastri, kurš par sadursmes izraisīšanu saņēma desmit sekunžu sodu. “Bet Kimi zināja, ka viņš ir iekšmalā. Viņš veica līkumu tā, it kā Piastri tur nebūtu. Tāpēc vaina nav tikai Oskaram.”
Leklērs atzina, ka, lai gan ir sarūgtināts, netur ļaunu prātu ne uz vienu no iesaistītajiem: “Esmu vīlies, bet ne dusmīgs. Šādas lietas autosportā notiek. Vienkārši žēl, ka mūsu komanda atkal palika bez punktiem.”
Hamiltons septiņos posmos kopš vasaras pārtraukuma guvis tikai 39 punktus. “Ferrari” tagad atkritusi uz trešo vietu Konstruktoru kausa kopvērtējumā, sešus punktus aiz “Mercedes”, kamēr “Red Bull” seko ceturtajā pozīcijā, atpaliekot 13 punktus. Cīņa par otro vietu noslēdzošajos trīs F1 posmos solās būt spraiga.