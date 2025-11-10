Mūžībā devies spēlēm bagātākais treneris NBA Lenijs Vilkenss
Miris basketbola Slavas zālē uzņemtais treneris un spēlētājs Lenijs Vilkenss, svētdien paziņoja viņa ģimene.
Vilkenss savulaik bija viens no labākajiem saspēles vadītājiem Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), kā arī vēlāk izpelnījās atzinību kā treneris. Trenera arodā viņš komandas vadīja 2487 NBA spēlēs, kas joprojām ir nepārspēts rekords. Basketbola Slavas zālē Vilkenss tika uzņemts gan kā spēlētājs, gan treneris, gan kā ASV izlases trenera asistents.
Basketbolista karjeras laikā viņš deviņas reizes tika izraudzīts dalībai NBA Visu zvaigžņu spēlē. Trenera karjerā Vilkensa lielākais panākums bija 1979. gadā izcīnītais čempiontituls ar Sietlas "SuperSonics". Vilkenss trenera karjeru noslēdza 2005. gadā, un tobrīd bija uzvarām bagātākais (1332 uzvaras karjerā), taču vēlāk viņu pārspēja Dons Nelsons (1335) un arī Gregs Popovičs (1390).
Basketbolista karjerā Vilkenss 15 sezonas spēlēja Sentluisas "Hawks" (vēlāk Atlantas "Hawks"), "SuperSonics", Klīvlendas "Cavaliers" un Portlendas "Trail Blazers" komandās. Šīs komandas, kā arī Toronto "Raptors" un Ņujorkas "Knicks", viņš vadīja kā treneris.