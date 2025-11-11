Mārtiņš Bots atklāj, ka olimpiskajā trasē izaicinājumu kļuvis vairāk, nekā bija sākumā
Latvijas kamaniņu sporta izlases divniekam Mārtiņš Bots/Roberts Plūme pēc atgriešanās no olimpiskās trases Itālijas pilsētā Kortīnā d’Ampeco ir palikušas trīs trases augšdaļā neatšifrētas vietas, atklāj Bots.
Treniņnometni Itālijā Latvijas izlase aizvadīja oktobra beigās un novembra sākumā. "Ir kādas trīs vietas trasē, kas nav atšifrētas līdz galam - starts un augšas virāžas, kas ir svarīgas ātruma iegūšanai šajā trasē, jo trases augšdaļa ir diezgan plakana," saka Bots, piebilstot, ka ceturtā virāža pārsvarā sagādāja grūtības arī konkurentiem.
"Virāžu ir grūti izbraukt un ir grūti saprast, kā pareizi jāizbrauc. Kad mums sāka izdoties un bijām uz pareizā ceļa, sākām testēt jauno tehniku, kas ir pareizi, jo var atrast kādu tehnikas elementu, ar ko vietas, kas nesanāk, izbraukt labāk," saka Bots.
"Kortīnas trase ir atšķirīga no pārējām, un tai ir raksturīga viļņveidīga ieskriešanās - viena virāža ir pret kalnu, divas - lejā," stāsta Plūme, piebilstot, ka kopumā trase ir patīkama. "Pavasarī, kad bijām trasē pirmoreiz, bija viena sarežģīta vieta, kas sagādāja lielākas grūtības, bet šobrīd tādas ir jau vairākas."
Viņš stāsta, ka dienās, kad iestājās aukstāki laika apstākļi un ledus bija cietāks, braukšana vēl mainījās - trasi izbraukt nekļuva sarežģītāk, bet tas noteikti bija citādi. Plūme norāda, ka testa mačos Kortīnā novembra beigās trase var būt pilnīgi savādāka, bet olimpiskajās spēlēs - vēl savādāka.
Viņš norāda, ka šovasar uzsvars tika likts uz fiziskās sagatavotības augstāko pīķi četrgadē. "Skatoties četrgades laikā, es teiktu, ka šobrīd esam savā labākajā fiziskajā sagatavotībā. To pierāda arī fiziskās sagatavotības testi, dažādu vingrinājumu izpilde treniņos neatkarīgi no tā, vai vingrinājums ir tendēts uz ātrumu vai maksimālo spēku," saka Plūme.
Viņš uzsver, ka vingrinājumus divnieka puiši izpilda ar lielākiem nekā iepriekš svariem un ir labā formā, bet tas ne pilnībā atspoguļojas starta rāvienā, lai gan arī šajā rādītājā divnieks Prezidenta kausa izcīņā starta estakādē Siguldā uzrādīja savus karjeras labākos rezultātus.
Viņš norāda, ka četri trenera Mihaila Arhipova vadībā gatavojušies sportisti (Kristers un Kendija Aparjodi un divnieks Lūkass Krasts/Eduards Ševics-Mikeļševics) fiziskajā sagatavotībā ir ievērojami progresējuši. "Man šī ir kārtējā sezona. Varbūt ir nedaudz lielāks spiediens, jo esmu dzirdējis, ka mums jābūt medaļās, taču pats uzskatu, ka šobrīd viss sākas no nulles, jo visiem ir nulle punktu Pasaules kausa kopvērtējumā," saka Bots.
"Katrās sacensībās darīsim savu darbu maksimāli labi un cīnīsimies, bet olimpiskās spēles ir tikai pēc trim mēnešiem," sola kamaniņu braucējs.
Runājot par konkurenci komandā, Plūme saka, ka ir jūtams, ka Krasts/Ševics-Mikeļševics tuvojas Latvijas labākajai ekipāžai. "To varēja izjust jau pagājušajā sezonā, un arī šajā sezonā izlases nosacītā otrā ekipāža ir ātra, ja ne pat ātrāka par mums," norāda Plūme. "Tas noteikti ir dzinulis un papildu motivācija strādāt vēl smagāk, jo ir jāsacenšas ne vien ar sportistiem Eiropas un pasaules līmenī, bet vispirms jāpārspēj komandas biedri."
Viņš skaidro, ka, salīdzinot treniņnometnes Norvēģijas trasē Lillehammerē un Kortīnā, būtiskākā atšķirība bija tā, ka Norvēģijā ekipāža brauca ar pagājušā gada kamanām, jo jaunās vēl bija izstrādes procesā, bet Itālijā tika testētas gan vecās, gan jaunās kamanas. "Jaunās kamanas ir ērtākas. Ir patīkami tajās atrasties, un jaunajām kamanām noteikti ir potenciāls būt ļoti ātrām," norāda Plūme.
"Pamainot nianses vecajām kamanām, ar ko trīs sezonas esam braukuši, kamanu potenciāls, ja vēl nav sasniegts, tad ir salīdzinoši tuvu maksimumam," skaidro kamaniņu braucējs. "Jaunajām kamanām ir liels uzlabošanas potenciāls. Tikai jānoslīpē nianses."
Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon būs deviņi posmi. PK sezona decembra sākumā tiks atklāta Īglsas trasē Austrijā, pēc tam divi posmi notiks ASV trasēs Pārksitijā un Leikplesidā, bet gadu mijā ir ieplānots posms Siguldā. Pēc piektā posma janvāra sākumā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.