"Penguins" otrajā zaudējumā pēc kārtas Šilova vietā vārtus uztic debitantam
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs svētdien palika rezervē Nacionālās hokeja līgas mačā (NHL), Pitsburgas "Penguins" komandai ciešot zaudējumu.
"Penguins" mājās ar rezultātu 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) zaudēja Losandželosas "Kings". Tas kļuva par komandas otro zaudējumu pēc kārtas un ceturto pēdējo piecu maču laikā.
Sergejs Murašovs "Penguins" vārtos savā NHL debijas mačā atvairīja 24 no 27 metieniem. "Penguins" aizvadīja maču otro dienu pēc kārtas, līdz ar to Šilovam tika dota atpūta. Tuvojoties pirmā perioda vidum, mājiniekus vadībā izvirzīja Tomijs Novaks, bet trešdaļas otrajā pusē 1:1 panāca Anže Kopitars. Antonī Mantas gūtie vārti otrajā trešdaļā deva vadību mājiniekiem, taču trešajā nogrieznī Murašovu pārspēja Korijs Perijs un Kevins Fiala, kuram šis bija 500. rezultativitātes punkts karjerā.
"Penguins" ar 21 punktu 17 spēlēs ieņem ceturto vietu Austrumu konferencē, savukārt "Kings" ar 18 punktiem 16 dueļos ir devītā Rietumos. Pitsburgas komanda nākamās spēles aizvadīs piektdien un sestdien, Stokholmā spēkojoties ar Nešvilas "Predators".
Tikmēr uzbrucējs Teodors Bļugers turpina ārstēt savainojumu, kamēr viņa pārstāvētā Vankūveras "Canucks" mājās ar 4:5 (1:2, 1:0, 2:2, 0:1) pagarinājumā zaudēja līgas līderei Kolorādo "Avalanche". Viesu visos piecos gūtajos vārtos piedalījās Neitans Makinons, kurš guva divus vārtus un atdeva trīs rezultatīvas piespēles. Ar 29 punktiem (14+15) viņš šobrīd ir līgas rezultatīvākais spēlētājs. Uzvarētājiem pamatlaikā divus vārtus guva Arturi Lehkonens, bet uzvaru atnesa Gevina Brindlija precīzais metiens papildlaika 68. sekundē.
"Canucks" komandai vārtus guva Līnus Kārlsons, Kīfers Šervuds, Drū O'Konors un Džeiks Debrasks. Vankūveras vienība ar 17 punktiem 17 spēlēs ieņem 12. vietu Rietumu konferencē, kur "Avalanche" ar 25 punktiem 16 cīņās ir līdere.