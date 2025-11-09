Tik tuvu un tomēr nekā! "Metta" paveic savu uzdevumu godam, tomēr pirmo reizi zaudē vietu Virslīgā
"Tonybet" futbola virslīgas pēdējā, 36. kārtas spēlēs "Metta" zaudēja vietu augstākajā līgā, kamēr "Grobiņa" nonāca pārspēlēs, mača pēdējās minūtēs liekot rīdziniekiem izkrist no virslīgas.
"Metta" pēdējo reizi valsts pēc spēka otrajā līgā spēlēja 2011. gadā. Pirms pēdējās kārtas trīs komandas - "Metta", "Grobiņa" un "Super Nova" - pretendēja uz kādu no trīs pēdējām vietām. Astotās pozīcijas īpašniece jau pēc šīs kārtas nodrošina palikšanu virslīgā, devīto vietu guvušajai komandai ir jāspēlē pārspēlēs, bet pēdējā pozīcijā palikusī komanda zaudē vietu augstākajā divīzijā.
Nākotnes līgā pirmo vietu izcīnīja Ogres "United" futbolisti, kuri, ja saņems licenci, varēs spēlēt augstākajā līgā, bet "JDFS Alberts" ieņēma otro vietu un cīnīsies pārspēlēs par vietu virslīgā.
"Metta" mājas spēlē Jūrmalā ar 3:1 (2:1) pārspēja "Daugavpili", taču ar to nebija gana, lai nosargātu vietu augstākajā līgā. Mača 12. minūtē pēc tālas piespēles Modu Saidī pāradresēja bumbu uz kreiso stabu, no kurienes vārtus guva Valerijs Lizunovs. Pāris minūtes vēlāk Sadiks Salehs no vārtu priekšas panāca 1:1. Puslaika otrajā pusē, 39. minūtē, pēc Rūdolfa Kļavinska stūra sitiena Ivo Minkevičs nometa bumbu vārtu priekšā, no kurienes rīdziniekus vadībā izvirzīja Mohameds Kamarā. Tobrīd "Metta" tiešsaistes tabulā nobīdīja "Grobiņu" uz pēdējo vietu.
Devīto vietu "dzīvajā tabulā" "Metta" nostiprināja otrā puslaika sākumā, kad pēc Kristofera Rēķa piespēles Salehs nonāca viens pret vārtsargu un panāca 3:1.
Tikmēr "Grobiņa" Liepājā spēlēja neizšķirti 2:2 (0:2) ar "Audu". Jau pirmajā minūtē "Audu" vadībā izvirzīja Kemelo Ngenā ar precīzu tālsitienu. Puslaika pirmajā pusē mājiniekiem 11 metru soda sitienu nerealizēja Mikola Ahapovs, turklāt 20. minūtē 2:0 viesu labā panāca Usmans Kamarā. Mača 62. minūtē Artjoms Puzirevskis panāca 1:2, un tobrīd "Grobiņu" no tūlītējas neizkrišanas šķīra vieni gūti vārti. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas trīs minūtes, bumba pēc Ahapova sitiena no tuvas distances nonāca vārtos, un rezultāts kļuva derīgs jau "Grobiņai", nevis "Metta" komandai.
Savukārt "Super Nova" mājās ar 3:0 (2:0) uzvarēja "Liepāju" un garantēja spēlēšanu virslīgā arī nākamajā sezonā. "Super Nova" mača 21. minūtē tiešsaistes tabulā uz astoto vietu pakāpās brīdī, kad Kristers Čudars realizēja 11 metru soda sitienu. 42. minūtē šo pozīciju tabulā ar gūtiem vārtiem nostiprināja Jegors Cīrulis, bet otrā puslaika sākumā 3:0 panāca Artems Marčuks.
Mačā, kurā izšķīrās sestās vietas ieguvēja, "Tukums 2000" mājās spēlēja neizšķirti 1:1 (0:0) ar "Jelgavu", zemgaliešiem nosargājot sesto pozīciju Tukumniekiem vārtus spēles 60. minūtē guva Helvijs Joksts, bet sešas minūtes pirms pamatlaika beigām 1:1 panāca Armands Pētersons. Piektdien kārtas pirmajā cīņā "Riga" "Skonto" stadionā ar 3:4 piekāpās RFS.
Pēc 36 kārtām "Riga" komandai bija 88 punkti, bet RFS - 87 punkti. Trešā ar 61 punktu bija "Liepāja", 48 punktus guva "Daugavpils" un 45 punktus - "Auda". Tālāk ar 38 punktiem sekoja "Jelgava", 36 punktus guva "Tukums 2000", pa 32 punktiem bija "Super Nova" un "Grobiņa" komandām, bet 31 punktu iekrāja "Metta".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles. Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.