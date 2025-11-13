Francija kvalificējas Pasaules kausam; Ronaldu tiek pie sarkanās kartītes negaidītā Portugāles zaudējumā
Francijas vīriešu futbola izlase ceturtdien Parīzē svinēja uzvaru 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē un iekļuva finālturnīrā, bet Dublinā pēc Krištianu Ronaldu sarkanās kartītes zaudējumu piedzīvoja Portugāle.
D grupas cīņā Francija ar 4:0 (0:0) sagrāva Ukrainu. Divus vārtus guva Kilians Mbapē, pirmo guvumā iesitot 11 metru soda sitienu, bet pa vārtiem - Mikaels Oliss un Igo Ekitikē.
Tikmēr Islande Baku ar 2:0 (2:0) pārspēja Azerbaidžānu. Vārtus guva Alberts Gudmundsons un Sverrirs Ingasons.
Francija piecās spēlēs ir izcīnījusi 13 punktus, pa septiņiem punktiem ir Islandei un Ukrainai, bet viens punkts piecos mačos ir Azerbaidžānai.
Īrija Dublinā Portugāli uzvarēja ar 2:0 (2:0). Abus vārtus 17. un 45. minūtē guva Trojs Parots. Ronaldu sarkano kartīti par sitienu ar elkoni saņēma 61. minūtē.
WTF… Ronaldo should be ban from football. Look at that elbow man 😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/uef1tOK4TU— LIKE LORD… (@ukporo1) November 13, 2025
Tikmēr Ungārija Erevānā ar 1:0 pieveica Armēniju. Vienīgos vārtus 33. minūtē guva Barnabāšs Varga.
Portugālei piecās spēlēs F grupā ir desmit punkti, Ungārijai - astoņi punkti, Īrijai - septiņi, bet Armēnijai - trīs punkti.
I grupas mačā Itālija Kišiņevā ar 2:0 (0:0) pārspēja Moldovu. Vārtus 88. minūtē guva Džanluka Mančīni, bet spēles kompensācijas laikā - Franšesko Espozito.
Savukārt Norvēģija Oslo uzvarēja Igauniju ar 4:1 (0:0). Pa diviem vārtiem uzvarētāju labā guva Ērlings Holanns un Aleksanders Sērlots, bet igauņiem vārtus guva Robi Sārma.
I grupā Norvēģijai septiņās spēlēs ir 21 punkts, Itālijai - 18 punkti, bet Izraēlai - deviņi punkti, Igaunijai astoņos mačos ir četri punkti, bet Moldova septiņos mačos ir tikusi pie viena punkta.
Jau ziņots, ka K grupas cīņās ceturtdien Anglija Vemblija stadionā ar 2:0 (1:0) pārspēja Serbiju, bet Albānija izbraukumā Enkamā ar 1:0 (0:0) - Andoru. Latvijas futbolisti ceturtdien Skopjē draudzības mačā spēlēja 0:0 ar Ziemeļmaķedoniju.
Kvalifikācijas K grupas līdere ar 21 punktu septiņās cīņās ir Anglija, Albānijai ir 14, Serbijai - desmit, Latvijas futbolistiem - pieci punkti, bet Andora astoņās spēlēs ir izcīnījusi vienu punktu.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā. Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka, Tunisija, Ēģipte, Alžīrija, Gana, Kaboverde, DĀR, Katara, Anglija, Saūda Arābija, Kotdivuāra, Senegāla un Francija. 2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.