Kamaniņu sporta preses konference pirms olimpiskās sezonas
2025. gada 10. novembrī Latvijas Kamaniņu sporta federācija informēja par aktualitātēm pirms jaunās sezonas, kurā galvenais starts būs 2026. gada ...
Kamaniņu izlases treneris Rubenis izmaiņas tehnikā pirms olimpiskās sezonas saredz kā evolucionāras
Latvijas kamaniņu sporta izlases meklējumi tehnikas jomā ir evolucionāri, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, pirmdien Rīgā Latvijas Kamaniņu sporta federācijas (LKSF) pirmssezonas preses konferencē uzsvēra Latvijas izlases treneris un mehāniķis Mārtiņš Rubenis.
Viņš norādīja, ka pie labākas tehnikas atrašanas strādājuši ir arī konkurenti. "Ja neturpināsim attīstīties, ar pagājušā vai aizpagājušā gada kamanām varam palikt pussolīti aiz konkurentiem," saka Rubenis. "Revolūciju tehnikā netaisām, tā drīzāk ir evolūcija, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi. Uzsvars ir uz sīko lietu sakārtošanu," saka izlases mehāniķis, piebilstot, ka mūsdienās tieši detaļas, ņemot talkā zinātnes sasniegumus, ir tās, kas izšķir sekunžu tūkstošdaļas trasē. "Un par sekunžu tūkstošdaļām, kas izšķir, kurš stāvēs uz pjedestāla, ir visgrūtāk uzlabot rezultātu," saka Rubenis. "Negribam apstāties pie goda pjedestāla, bet gribam izdarīt maksimumu."
Viņš norāda, ka testi sezonas sākumā sportistiem liek piemēroties jaunajai tehnikai, upurējot stabilus rezultātus, taču Kortīnas d’Ampeco trasē oktobra beigās un novembra sākumā gūtās atziņas palīdzēs koriģēt darāmo. "Viegli olimpiskajā trasē negāja ne mums, ne citām komandām. Austrijai un Vācijai Kortīnā jau sākās iekšējā atlase," saka treneris. Viņš uzsver, ka, gatavojoties četrgades svarīgākajām sacensībām, no pavasarī pieņemtā plāna divas trešdaļas ir paveiktas, un tas ir pamats, lai līdz olimpiskajām spēlēm paveiktu arī pārējo trešdaļu.
Viņš izceļ, ka šogad ir uztaisīti seši jauni kamanu aptecētāju modeļi un 13-14 jauni slieču komplekti, kas vēl tiek pilnveidoti. Sportisti treniņos mainās ar jauno tehniku, un "arī pirmajos Pasaules kausa posmos testi turpināsies". Darba daudz, bet laiks arī vēl ir, uzsver Rubenis, atzīmējot arī 2024. gadā Latvijas izlases papildinājuma Vācijas trenera Jana Eihorna nopelnus. "Pateicoties Eihornam, mums bija iespēja pabūt vēja tunelī Drēzdenē un paskatīties, kādi ir eksperimentu rezultāti," saka mehāniķis. "Brīvas pieejas ikdienā tunelim nebūs, un tas ir arī dārgs prieks, taču izveidotie parametru modeļi ļaus modelēt iespējamās izmaiņas." Rubenis uzsver, ka darbs tehnikas jomā nekad nebeidzas, jo arī konkurenti visu laiku strādā pie uzlabojumiem.
Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon būs deviņi posmi. PK sezona decembra sākumā tiks atklāta Īglsas trasē Austrijā, pēc tam divi posmi notiks ASV trasēs Pārksitijā un Leikplesidā, bet gadu mijā ir ieplānots posms Siguldā. Pēc piektā posma janvāra sākumā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.