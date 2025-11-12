Netrāpīto metienu dienā Latvijas basketbolistes piekāpjas Slovēnijai
Latvijas sieviešu basketbola izlase trešdien 2027. gada Eiropas sieviešu čempionāta kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā mačā viesos ar rezultātu 66:77 (19:12, 14:20, 19:22, 14:23) zaudēja Slovēnijai.
Latvijas izlases galvenajam trenerim Matīsam Rožlapam šī bija debija pie valstsvienības stūres oficiālajās spēlēs.
Kitija Laksa bija rezultatīvākā ar 15 punktiem, Anetei Šteinbergai bija 13 punkti un deviņas atlēkušās bumbas, Digna Strautmane guva desmit punktus un izcīnīja 11 bumbas zem groziem, Aleksa Gulbe šajos rādītājos iekrāja 8+7, bet Ketija Vihmane guva septiņus punktus.
Slovēnietēm ar 22 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Zala Friškoveca, 20 punktus guva un septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja, Teja Oblaka, kamēr 11 punkti, sešas bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespēles bija Evai Lisecai.
Pirmajā puslaikā latvietes vienubrīd iekrāja septiņu punktu pārsvaru, taču mājinieces strauji atspēlējās un otrās ceturtdaļas vidū pirmo reizi mačā izvirzījās vadībā. Pārtraukumā dodoties, Latvijas izlasei bija minimāla vadība ar 33:32.
Vēl otrā puslaika sākumā Latvijas izlase bija priekšā, taču slovēnietes vēlreiz pārņēma vadību un ceturtajā ceturtdaļā to nostiprināja, jo viešņas ceturkšņa pirmajās sešās minūtēs neguva punktus no spēles.
Grupas otrajā spēlē Nīderlande pārspēja Igauniju. Kvalifikācijas pirmās kārtas pirmā apļa turpinājumā Latvijas basketbolistes 15. novembrī Komandu sporta spēļu hallē uzņems Nīderlandi, bet 18. novembrī savā laukumā tiksies ar Igauniju.
Uz Ļubļanu devās 16 Latvijas valstsvienības kandidātes, no kurām ārpus pieteikuma pirmajam mačam palika Laura Meldere, Līna Loceniece, Luīze Sila un Katrīna Ozola.
Eiropas sieviešu čempionātā ir mainīta kvalifikācijas turnīra sistēma. Pirmajā kārtā 27 komandas, sadalītas septiņās grupās (sešās pa četrām un vienā pa trim komandām), šīs sezonas laikā aizvadīs divu apļu sacensības. Katras grupas divas labākās komandas, kā arī trīs no septiņām trešo vietu ieguvējām iegūs tiesības spēlēt kvalifikācijas otrajā kārtā, kur tām pievienosies septiņas Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra dalībnieces (Spānija, Itālija, Francija, Čehija, Vācija, Turcija un Ungārija).
24 komandas 2026./2027. gada sezonā cīnīsies par ceļazīmēm uz finālturnīru, kur jau garantētas vietas ir četrām rīkotājvalstīm - Beļģijai, Lietuvai, Somijai un Zviedrijai.
Latvijas sieviešu basketbola izlases sastāvs 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlei ar Slovēniju:
Ieva Pulvere, Vanesa Jasa, Enija Vīksne (visas - "TTT Rīga"), Anna Liepiņa, Kate Vilka (abas - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Ketija Vihmane, Digna Strautmane (abas - Vroclavas "Sleza", Polija), Anete Šteinberga, Kitija Laksa (abas - Skio "Famila", Itālija), Paula Strautmane (Ramatganas "Maccabi", Izraēla), Elizabete Bulāne ("Trutnov", Čehija), Aleksa Gulbe (Lionas ASVEL, Francija).