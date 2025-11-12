"Audi" atklāj F-1 formulas dizainu un vīziju
Līdz "Audi" atgriešanās sacīkstēm Pirmajā formulā (F-1) atlikušas 115 dienas, un uzņēmums Minhenē sniedzis ieskatu gaidāmajā debijā autosporta augstākajā līmenī, atklājot "R26 Concept".
"Audi" F-1 komanda iemiesos zīmola jauno identitāti
"R26 Concept" sniedz nepārprotamu vēstījumu un priekšstatu par zīmola pirmās F-1 sacīkšu automašīnas vizuālo identitāti un dizainu, kura prezentācija paredzēta 2026. gada janvārī. Šīs vizuālās identitātes pamatā ir nesen ieviestā "Audi" dizaina filozofija, kas balstīta uz četriem principiem: skaidrību, tehnisko izcilību, inteliģentu dizainu un emocionālu pievilcību.
"R26 Concept" ir viens no pirmajiem jaunās vizuālās identitātes piemēriem. Krāsu paletē dominē titāna tonis, oglekļa melnais un jaunais "Audi" sarkanais. Balstoties uz šo identitāti, "Audi" izmantos arī sarkanos riņķus, lai uzsvērtu zīmola klātbūtni F-1.
Starp topošās "Audi" F-1 komandas partneriem jau ir trīs globālas korporācijas – "adidas", "bp" un galvenais partneris "Revolut" –, un novērojama liela interese iesaistīties "Audi" F-1 projektā. Sagatavojoties debijai Formula 1, "Audi" šā gada sākumā pilnībā iegādājās Šveices "Sauber Group", tādējādi radot priekšnoteikumus Kataras valsts investīciju fonda piesaistei kā investoram. Braucēju sastāvā uzņēmums paļaujas uz pieredzes un jaunības līdzsvaru – pieredzējušo vācu pilotu Niko Hulkenbergu (Nicolas Hülkenberg) un brazīliešu jauno talantu Gabrielu Bortoleto (Gabriel Bortoleto).
Ceļš uz Formulu 1
Kopš 2022. gada pavasara Neiburgas centrā Vācijā norisinās Formulas 1 spēka agregāta izstrāde – tā ir vienīgā F-1 komandas darbības vieta valstī. Agregāts sastāv no V6 iekšdedzes dzinēja ar 1,6 litru darba tilpumu un turbokompresoru, enerģijas atgūšanas sistēmas (ERS), kas ietver enerģijas akumulatoru un elektromotora ģeneratora bloku (MGU-K), kā arī elektronisko vadības bloku (CU-K). Papildus spēka agregātam Neiburgā tiek izstrādāta arī pārnesumkārba, kas kopā ar dzinēju veido piedziņas sistēmu. Jaunie F-1 tehniskie noteikumi paredz lielāku saikni ar ikdienas automobiļiem, ieviešot jaunu hibrīda koncepciju. Elektromotora jauda ir trīskāršota, un nākotnē tā būs līdzvērtīga iekšdedzes dzinējam, kas no 2026. gada tiks darbināti ar ilgtspējīgu degvielu.
Virtuālās simulācijas un digitālie izstrādes rīki šeit ir īpaši nozīmīgi, jo noteikumi paredz, ka jaunos piedziņas mehānismus sacīkšu trasē būs iespējams izmēģināt vien 2026. gada sākumā. Tāpat kā "Audi" produktu izstrādē, arī šajā izstrādes procesā būtiska nozīme ir dinamiskajiem braukšanas simulatoriem, digitālajiem rīkiem un modernām metodēm.
"Audi" F-1 komanda sabiedrībai tiks prezentēta oficiālajā atklāšanas pasākumā 2026. gada janvārī. Neilgi pēc tam janvāra beigās Barselonā, Spānijā, notiks pirmie oficiālie testa braucieni ar jaunās paaudzes Formula 1 bolīdiem, taču pagaidām vēl bez mediju klātbūtnes. Turpmākajos testos Bahreinā "Audi" komanda pirmo reizi izbrauks trasē publikas priekšā, pirms zīmola ilgi gaidītās debijas pirmajās sacīkstēs Melburnā (Austrālijā), kas norisināsies no 6. līdz 8. martam.