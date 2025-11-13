VIDEO: bijušā Kauņas "Žalgiris" līdera atgriešanās pēc pusotra gada izlaišanas pārvēršas ļaunā murgā
Trešdien, 12. novembrī, pēc izlaistas 581 dienas ULEB Eirolīgas ietvaros Pireju "Olympiacos" sastāvā laukumā devās amerikāņu basketbolists Kīnans Evanss, kurš iepriekš bija līderis Kauņas "Žalgiris". Savā atgriešanās spēlē viņš ātri vien guva vēl vienu smagu savainojumu.
Vēl spēlējot Kauņas "Žalgiris" sastāvā, 2023. gada janvārī Kīnans Evanss guva labās Ahilleja cīpslas traumu. Atlabstot no tās, viņš atgriezās kā "Žalgiris" vadošais basketbolists, nopelnīja paaugstinājumu uz spēcīgo Pireju "Olympiacos", taču 2024. gada maijā Lietuvas Basketbola līgas spēlē iedzīvojās vēl vienā smagā traumā, savainojot ceļgala skriemeļa cīpslu.
Tas liedza basketbolistam doties laukumā 2024./2025. gada sezonā, un viņš tajā atgriezās šī gada 9. novembrī Grieķijas līgas spēlē pret "Karditsas". Gandrīz 20 minūšu laikā viņš guva 15 punktus un atdeva piecas rezultatīvās piespēles. Savukārt 12. novembrī ULEB Eirolīgas ietvaros viņš pēc 581 izlaistas dienas (bez basketbola Evanss kopā bija 533 dienas - vietējā līgā sezona vēl turpinājās pēc Eirolīgas) beidzot devās laukumā arī šī turnīra ietvaros, turklāt spēlē pret savu bijušo klubu, "Žalgiris".
"Olympiacos" galvenais treneris Evansu laukumā laida jau pirmajā ceturtdaļā, kuras laikā grieķu grands ieguva 14 punktu pārsvaru. Diemžēl Evanss laukumā pabija tikai 2:01 minūtes, jo savas komandas uzbrukuma sākumā iedzīvojās bezkontakta savainojumā. Viņš uzreiz saķēra savu kreiso Ahilleja cīpslu un bija izteikti sarūgtināts par notiekošo. Varēja dzirdēt vairākkārtīgi izteiktus "nevar būt" no Evansa, kas lika noprast, ka spēlētājs atkal guvis nopietnu traumu.
Keenan Evans has suffered a rupture of his left Achilles tendon.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 12, 2025
We’re all with you, Keenan — stay strong and come back even stronger! ❤️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/adxFDWZtI6
Ātri vien "Olympiacos" paziņoja, ka Evanss pārplēsis kreiso Ahilleja cīpslu. Tas nozīmē, ka 29 gadus vecais basketbolists izlaidīs atlikušo sezonu un varēs atgriezties vien nākamās laikā. "Esam ļoti apbēdināti, un nemaz nevaram izbaudīt šo uzvaru (spēlē tika gūts panākums ar 95:78). Evansa trauma mūs ļoti ietekmēja. Varēja just, ka tajā brīdī visā arēnā laiks apstājās. Emocionāli esam satriekti," pēc spēles teica galvenais treneris Georgioss Barcoks.
Evansam ar "Olympiacos" ir spēkā līgums līdz nākamās sezonas beigām, respektīvi, 2026./2027. gadam, tiesa, pēdējais līguma gads ir opcija (līgums noslēgts pēc 2+1 principa). Tika lēsts, ka ar Evansu grieķu grands noslēdza vienošanos par kopējo summu 3,5 miljoniem ASV dolāru, kas šobrīd ir nedaudz virs trīs miljoniem eiro.
Bez Pireju "Olympiacos" un Kauņas "Žalgiris" Evanss Eiropā spēlējis arī Bosnijas un Hercegovinas klubā "Igokea", kā arī Izraēlas Haifas "Maccabi" un Telavivas "Maccabi".
Former Zalgiris player Keenan Evans suffered an injury in his EuroLeague return game. Stay strong, Keenan. 💚✊🏽 pic.twitter.com/i5rha6i0kj— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 12, 2025