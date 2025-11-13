Jokičs saplosa gabalos Losandželosas "Clippers" aizsardzību, atkārtojot sezonas rezultativātes rekordu
Serbu centra spēlētājs Nikola Jokičs trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā izcēlās ar 55 punktiem, sekmējot savas komandas Denveras "Nuggets" sesto panākumu pēc kārtas.
Jokičs atkārtoja šīs sezonas NBA rezultativitātes rekordu, palīdzot "Nuggets" viesos ar 130:116 (39:35, 24:33, 41:22, 26:26) pieveikt Losandželosas "Clippers" basketbolistus. Šajā sezonā 55 punktus vienā mačā bija guvis arī Oklahomasitijas "Thunder" līderis Šejs Gildžess-Aleksandrs.
Jokičs trešdienas spēlē jau pirmajā ceturtdaļā izcēlās ar 25 punktiem, līdz puslaikam pievienoja vēl astoņus, bet trešajā ceturtdaļā sakrāja vēl 19 punktus. Pēdējā ceturtdaļā Jokičs spēlēja tikai divas ar pusi minūtes un sakrāja vēl trīs punktus. Serbs no spēles realizēja 18 no 23 metieniem, kā arī sakrāja 12 atlēkušās bumbas zem groziem, sešas rezultatīvas piespēles un pa vienam bloķētam metienam un pārtvertai bumbai. Vēl uzvarētāju rindās 18 punktus guva Ārons Gordons, bet 15 - Džamals Marejs. "Clippers" sastāvā rezultatīvākais ar 23 punktiem bija veterāns Džeimss Hārdens, karjeras rezultatīvāko spēli aizvadīja Džordans Millers, kura kontā 22 punkti, bet 18 punktus un deviņas bumbas zem groziem sakrāja Ivica Zubacs.
"Nuggets" ar deviņām uzvarām 11 spēlēs ieņem otro pozīciju Rietumu konferencē, bet "Clippers", kas piedzīvoja sesto zaudējumu pēc kārtas, ar bilanci 3-8 atrodas 12. pozīcijā.
Pie drošas uzvaras trešdien tika arī Rietumu konferences un visas līgas līdere "Thunder", kas savā laukumā ar 121:92 (30:18, 40:20, 30:26, 21:28) pārspēja Losandželosas "Lakers" komandu. Uzvarētāju sastāvā Gildžess-Aleksandrs izcēlās ar 30 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm, bet 21 punktu guva Aizeja Džo. "Lakers" rindās Luka Dončičs, kurš pirms šī mača vidēji spēlē bija guvis 37,1 punktu, šoreiz samierinājās ar 19 punktiem un realizētiem vien septiņiem no 20 metieniem no spēles. 16 punktus viesu labā guva Daltons Knehts.
"Thunder" šosezon 13 spēlēs piedzīvojusi tikai vienu zaudējumu, kamēr "Lakers" bilance ir 8-4, kas dod piekto pozīciju Rietumu konferencē.
Citā spēlē Viktors Vembanjama un Stefons Kāsls izcēlās ar "triple double", tomēr tas neglāba viņu pārstāvēto Sanantonio "Spurs" no zaudējuma Goldensteitas "Warriors" vienībai. Vembanjama sakrāja 31 punktu, 15 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles, bet Kāsls atzīmējās ar 23+10 un desmit rezultatīvām piespēlēm.
Viesu uzvaras pamatā bija Stefena Karija rezultativitāte, kurš izcēlās ar 46 punktiem. Atzītais snaiperis šoreiz grozā raidīja gan tikai piecus no 16 tālmetieniem, taču pievienoja astoņus no deviņiem precīziem divpunktu metieniem un 15 no 16 realizētiem soda metieniem. Ar 28 punktiem, astoņām rezultatīvām piespēlēm un sešām bumbām zem groziem izcēlās Džimijs Batlers, savukārt 19 punkti Mozesa Mūdija kontā.
"Spurs" šosezon 11 mačos piedzīvoja tikai trešo zaudējumu un Rietumu konferencē atrodas trešajā vietā, kamēr "Warriors" ar bilanci 7-6 ir devītie.
Pie uzvaras trešdien tika arī Austrumu konferences līdere Detroitas "Pistons", kas savās mājās ar 124:113 (35:23, 32:29, 28:27, 29:34) pieveica Čikāgas "Bulls" vienību.
Astoto uzvaru pēc kārtas izcīnījušo detroitiešu rindās ar 28 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām izcēlās Pols Rīds, 23 punktus guva Dankans Robinsons, bet 18 punkti un 12 rezultatīvas piespēles Danisa Dženkinsa kontā. "Pistons" panākumu izcīnīja, neskatoties uz to, ka vienībai traumu dēļ nevar palīdzēt ierastais starta piecinieks - Keids Kaningems, Džeilens Durens, Tobiass Heriss, Ausārs Tompsons un Džeidens Aivijs. "Bulls" rindās ar 21+14 izcēlās Mats Buzelis, bet 20 punktus pievienoja Kevins Herters.
"Pistons" ar bilanci 10-2 ir labākie Austrumu konferencē, bet "Bulls" iekrājuši sešas uzvaras un piecus zaudējumus, kas dod devīto pozīciju.