Starp medaļu tīkotājiem arī Latvijas vadošie dueti. Pirmo reizi Austrālijā notiks pasaules čempionāts pludmales volejbolā
Naktī uz 14. novembri pēc Latvijas laika Austrālijas pilsētā Adelaidā sāksies 2025. gada nozīmīgākās sacensības pludmales volejbolā - pasaules čempionāts. Tajā piedalīsies divi pāri no Latvijas - vīriešiem Mārtiņš Pļaviņš kopā ar Kristianu Fokerotu, bet sievietēm Tīna Graudiņa kopā ar Anastasiju Samoilovu.
Pirmās spēles abi Latvijas pāri aizvadīs naktī uz sestdienu, 15. novembri. Pirms diviem gadiem, 2023. gada čempionātā, kad tas notika Meksikā, Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova ceturtdaļfinālā zaudēja nākamajām čempionēm, amerikānietēm Sārai Hjūzai un Kelijai Čengai (abas kopā gan vairs nespēlē).
48 pāri abos dzimumos
Pludmales volejbola planētas meistarsacīkstes rīko kopš 1987. gada, taču par oficiālām jeb volejbola jumta federācijas FIVB atzītām sacensībām tās ir kopš 1997. gada. Mūsdienās pasaules čempionātu rīko reizi divos gados. Ja pirms diviem gadiem tas notika Meksikā, bet šogad Austrālijā, tad pēc diviem gadiem, 2027. gadā, meistarsacīkstes uzņems Nīderlande.
Gan sievietēm, gan vīriešiem turnīrā piedalās 48 dueti. 25 pāri kvalificējas no FIVB pasaules ranga, kur tiek ņemti vērā seši labākie starti "Elite", "Challenge" vai "Future" turnīru ieskaitē no 2025. gada 1. marta līdz 2025. gada 5. oktobrim. Trīs pāri sievietēm un vīriešiem sacensībās iekļūst ar īpašajiem ielūgumiem jeb “wild card”, kamēr vēl 20 pāri iekļūst pēc kontinentālajām kvotām, kur katram kontinentam atvēlētas četras vietas.
Gan Pļaviņš ar Fokerotu, gan Graudiņa ar Samoilovu turnīram kvalificējās pēc ranga. Aktuālajā rangā Pļaviņš ar Fokerotu vīriešiem ieņem dalītu 13. vietu (5460 punkti), bet Tīna Graudiņa ar Anastasiju Samoilovu atrodas sieviešu pludmales volejbola topā - viņas ir dalīti ceturtais labākais duets ar 6880 reitinga punktiem.
Pludmales volejbola pasaules čempionāts Austrālijā norisināsies pirmo reizi. Nekonkretizējot naudas balvu sadalījumu, FIVB vēstījusi, ka kopumā vīrieši un sievietes katrs sadalīs 500 tūkstošu ASV dolāru lielu naudas balvu fondu. Latvijas pludmales volejbolisti vēl nekad nav izcīnījuši medaļas planētas meistarsacīkstēs. Gan vīriešiem, gan sievietēm medaļām bagātākie pludmales volejbolisti nāk no Brazīlijas - 17 medaļas kungiem un 18 dāmām. Viņiem seko ASV (piecas medaļas kungiem, 13 dāmām) un Vācija vīriešiem ar piecām medaļām, kā arī Ķīna sievietēm ar četrām.
2023. gada turnīrā vīriešiem par pasaules čempioniem pirmo reizi kļuva duets no Čehijas - Ondržejs Perušičs kopā ar Dāvidu Šveineru, kuri finālā trijos setos ar 2-1 pieveica Dāvidu Ahmanu un Džonatanu Helvigu no Zviedrijas. Bronza tika poļiem Bartošam Losiakam un Mihalam Brilam. Dāmām triumfēja jau minētās amerikānietes.
Turnīra izspēles formāts paredz, ka vispirms 48 komandas vīriešiem un sievietēm sadalītas 12 grupās pa četrām katrā. Pēc apļa turnīra katras grupas uzvarētāja, otrās vietas īpašnieces un četras labākās trešo vietu ieguvējas automātiski iekļūs izslēgšanas fāzē, bet pārējās astoņas trešo vietu ieguvējas par pēdējām četrām vietām top32 cīnīsies “lucky loser” (laimīgo zaudētāju - aut.) kārtā. Sākot no top32 viss risināsies pēc izslēgšanas metodes - kas uzvar, soļo tālāk. Pludmales volejbolā jāuzvar divos setos, kas nozīmē maksimāli trīs iespējamos.
Kādās grupās atrodas Latvijas dueti?
Pašlaik jau ir zināmas grupas. Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots ielozēti H grupā, kur būs jāspēlē pret esošajiem pasaules čempioniem, čehiem Ondržeju Perušiču un Dāvidu Šveineru. Vēl grupā ielozēti pāri no ASV (Endijs Benešs/Mailss Parteins) un Togo (Kofi Kotoka/Kuamivi Samani).
Raugoties rangā, Pļaviņš ar Fokerotu ir otrais spēcīgākais šīs grupas duets. Astotajā vietā ir čempioni Perušičs/Šveiners, amerikāņi Benešs/Parteins atrodas 38. vietā, bet Togo pāris Kotoka/Samani vien 175. pozīcijā. Togo pāris šī gada Āfrikas pludmales volejbola čempionātā ierindojās ceturtajā vietā, zaudējot abās medaļu cīņās (pusfinālā un duelī par trešo vietu).
Pļaviņš ar Fokerotu, kas ir 2024. gada Eiropas čempioni, 2025. gadā uzvarēja Jūrmalā notikušajā “Future” līmeņa turnīrā, kā arī ieņema divas ceturtās vietas prestižajos “Elite 16” turnīros - Hamburgā augusta beigās un Riodežaneiro septembra beigās. Šī gada Eiropas čempionātā pāris izstājās astotdaļfinālā, piekāpjoties nākamajiem čempioniem no Norvēģijas - Andersam Mūlam un Kristianam Sērumam. Tikmēr Fokerots pārī ar Gustavu Auziņu triumfēja pasaules U-21 pasaules čempionātā (Pļaviņš bija viņu treneris).
Pasaules čempionātu duets uzsāks naktī uz 15. novembri, kad plkst. 3:30 pēc Latvijas laika spēkosies pret ASV pludmales volejbolistiem. Naktī uz 16. novembri plkst. 1:30 gaidāma cīņa pret Togo duetu, bet 17. novembrī 3:30 pret esošajiem pasaules čempioniem no Čehijas.
Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova atradīsies E grupā. Tajā spēlēs arī itālietes Džada Bianki/Klaudija Skampoli, meksikānietes Atenasa Gusmana/Susana Toresa, kā arī japānietes Reika Murakami/Asami Šibu. Uz papīra Latvijas duets ir šīs grupas favorītes, jo rangā ir visaugstāk. Itālijas duets rangā atrodas 27. vietā, Japānas sportistes 44. vietā, bet Meksikas - 54. pozīcijā.
2025. gada sezonā Graudiņa/Samoilova vairākos elites turnīros cīnījušās par augstākajām vietām. Maija beigās un jūnija sākumā pāris izcīnīja otro vietu “Elite 16” turnīrā Čehijas pilsētā Ostravā, šo pašu pozīciju iegūstot arī citā “Elite 16” turnīrā Gštādē jūlija sākumā. Tikmēr ceturtās vietas iegūtas divos citos “Elite 16” turnīros Monreālā un Keiptaunā. Pēdējais no tiem notika oktobra beigās. Šī gada Eiropas čempionātā pāris aizspēlējās līdz ceturtdaļfinālam. Jāmin, ka Graudiņa ar Samoilovu karjerā divas reizes kļuvušas par kontinenta čempionēm, bet planētas meistarsacīkstēs pie godalgām vēl nav izdevies tikt.
Šonakt īsi pēc pusnakts Graudiņa ar Samoilovu turnīru sāks pret Meksikas duetu. Latvijas vadošais dāmu pludmales volejbola pāris apakšgrupu kārtu turpinās 16. novembra naktī 3:30 pret Japānas duetu, bet noslēgs 17. novembra agrā rītā, 6:30 pēc Latvijas laika, pret itālietēm.
Kuri ir galvenie favorīti?
Pēc bukmeikeru domām par medaļām vīriešu konkurencē varētu cīnīties pat 11 pāri, starp kuriem ir arī Pļaviņš ar Fokerotu - viņu koeficients kļūšanā par čempioniem ir 21,00. Šajā ziņā lielākie favorīti ir norvēģi Anderss Mūls un Kristians Sērums (koeficients 3,50), kam seko zviedri Dāvids Ahmans/Džonatans Helvigs, kā arī Kataras pludmales volejbolisti, Čerifs Junusē/Ahmeds Tižans.
Arī dāmām konkurence par godalgām būs sīva. Bukmeikeri prognozē, ka par medaļām varētu cīnīties 12 pāri, starp kuriem ir arī Graudiņas un Samoilovas vārdi. Viņām gan ir identisks koeficients kā Pļaviņam/Fokerotam cīņā par zeltu - 21,00. Galvenās favorītes statuss atvēlēts brazīlietēm Anai Patrisiu un Dudai - 4,00. Viņām seko Kristena Nusa/Tarīna Brašere un Molija Šo/Kelija Čenga no ASV, kā arī kanādietes Melisa Humana-Paredeša/Brendija Vilkersone.
Kopumā pludmales volejbola čempionāts ilgs līdz pat 23. novembrim, kas iezīmēs arī kalendārās sezonas beigas.