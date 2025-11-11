Pēteris Skudra turpmāk trenēs Rumānijas klubu
Latvijas treneris Pēteris Skudra karjeru turpinās Rumānijas hokeja klubā "Csikszereda", pirmdien pavēstīja vienība.
Skudra galvenā trenera amatā nomainījis amerikāņu speciālistu Kevinu Konstantīnu, kurš negaidīti pametis komandu un pievienojies Austrijas klubam Vīnes "Capitals". Skudra šo sezonu sāka kā Slovākijas ekstralīgas komandas "Prešov" galvenais treneris, tomēr pēc sešām spēlēm no amata tika atlaists.
Pagājušās sezonas ievadā Latvijas treneris vadīja citu Slovākijas ekstralīgas vienību Liptovski Mikulāšas "MHK 32", kas sezonu noslēdza 11. pozīcijā 12 komandu konkurencē un neiekļuva izslēgšanas spēlēs, taču nosargāja vietu spēcīgākajā līgā. Sezonas izskaņā Skudra pievienojās "Prešov" treneru kolektīvam, palīdzot Prešovas komandai triumfēt Slovākijas pēc spēka otrajā līgā.
Pirms tam viņš divas sezonas aizvadīja kā Kazahstānas komandas Karagandas "Saryarka" stūrmanis, kurai pievienojās pēc vienas sezonas pie Rīgas "Dinamo" stūres. Trenera karjerā Skudra strādājis arī vairākās Krievijas vienībās.
Bijušais vārtsargs Skudra spēlētāja karjeras laikā pārstāvēja Rīgas RASMS un "Pārdaugava" vienības, spēlēja Ziemeļamerikas līgās CHL, IHL, ECHL, AHL un sešas sezonas pavadījis Nacionālajā hokeja līgā (NHL), kur Pitsburgas "Penguins", Bufalo "Sabres", Bostonas "Bruins" un Vankūveras "Canucks" vienību rindās aizvadīja 147 spēles.
Latvijas izlasē Skudra piedalījās trīs pasaules čempionātos, spēcīgākajā divīzijā aizvadot vienu spēli 1997. gadā. "Csikszereda" startē Ungārijas un Rumānijas atklātajā čempionātā ("Erste Liga") un pēc 14 spēlēm ieņem trešo vietu deviņu komandu konkurencē.