Krišs Helmanis kļūst par vicečempionu eksotiskajā Meksikas basketbola līgā
Latvijas basketbolists Krišs Helmanis pirmdien kļuva par Meksikas vicečempionu.
Latvieša pārstāvētā Mehiko "Diablos Rojos", kas sezonu sagaidīja čempiones statusā, viesos ar 74:84 (19:29, 20:15, 22:18, 13:22) piekāpās Monterejas "Fuerza Regia", kas sērijā līdz četrām uzvarām guva virsroku ar 4-1.
Helmanis šajā mačā laukumā bija 26 minūtes un 38 sekundes, kuru laikā guva 14 punktus, realizējot sešus no astoņiem divpunktu metieniem un divus no trīs soda metieniem, bet viņa abi tālmetieni bija neprecīzi. Viņš arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, iekrāja negatīvu +/- rādītāju (-14) un tika pie 18 efektivitātes koeficienta punktiem.
Helmanis bija rezultatīvākais "Diablos Rojos" rindās, bet pretiniekiem 25 punktus guva Skots Bemforts. Kopumā Krišs Helmanis savā pirmajā sezonā eksotiskajā Meksikā laukumā devās 45 spēlēs, kurās vidēji laukumā pavadīja 20,5 minūtes. To ietvarā viņam 6,5 punkti un 4,3 atlēkušās bumbas.
Pirms pārcelšanās uz Meksiku Helmanis pavadīja sezonu Latvijas-Igaunijas basketbola līgas komandā "Rīgas zeļļi". Tāpat viņš spēlējis Vācijas klubā Tubingenas "Tigers" un vairākās Spānijas vienībās kā "C.B. Prat" un Badalonas "Joventut".
Mehiko vienību šosezon pārstāvēja arī Toms Leimanis, taču pirms čempionāta izslēgšanas mačiem pušu sadarbība pārtrūka. Meksikas basketbola līga jeb saīsinājumā LNBP dibināta 2000. gadā un ik sezonu tajā piedalās 14 komandas. Monterejas "Fuerza Regia", kas šajā sezonā kļuva par čempioni, ir arī turnīra titulētākā vienība ar sešiem tituliem.