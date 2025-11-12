Kendija Aparjode gandarīta par izmaiņām pirms olimpiskās sezonas
Lai trīs Latvijas kamaniņu braucēju sastāvā tiktu uz Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajām spēlēm sieviešu konkurencē, katras sacensības būs svarīgas, pastāstīja Latvijas kamaniņu sporta izlases dalībniece Kendija Aparjode.
Kamaniņu sporta preses konference pirms olimpiskās sezonas
2025. gada 10. novembrī Latvijas Kamaniņu sporta federācija informēja par aktualitātēm pirms jaunās sezonas, kurā galvenais starts būs 2026. gada ...
Runājot par sezonas mērķiem, Aparjode vēlas pēc iespējas labāk startēt visās sacensībās. "Fokusēšos katrām sacensībām. Tagad nedomāju par olimpiskajām spēlēm," saka sportiste. "Mums būs arī iekšējā kvalifikācija, jo esam četras braucējas sieviešu konkurencē, bet uz olimpiskajām spēlēm diemžēl braukt varēs tikai trīs. Katras sacensības būs svarīgas."
Viņa stāsta, ka, lai noteiktu trīs braucējas uz olimpiskajām spēlēm, vērā tiks ņemti Pasaules kausa posmi, kā arī testa sacensības novembra beigās Kortīnas trasē. "Pirmajā treniņnometnē Kortīnā oktobra beigās un novembra sākumā konkurencei komandas iekšienē nepievērsām uzmanību, jo centāmies apgūt un atcerēties visas virāžas," stāsta kamaniņu braucēja.
"Sākumā man bija tā, ka it kā virāžas ir iegaumētas, bet pēkšņi trasē nesaproti, kurā virāžā esi. Tagad viss ir apgūts, zinu, kas jādara, un atliek tikai mēģināt visātrāk tikt līdz finišam," saka Aparjode.
Viņa uzsvēra, ka olimpiskā trase ir interesanta un viņai ļoti patika, bet ātrums netraucē braukšanai. "Nav grūtākā trase, kādā esmu braukusi, bet nav arī vieglākā, jo ir āķīgas vietiņas, kas lielā mērā būs noteicošas laba rezultāta sasniegšanai," saka sportiste.
"No Kortīnas aizbraucu ar labām izjūtām, jo riskēšu teikt, ka visu, ko vajadzēja, uzķēru," saka divkārtējā olimpisko spēļu dalībniece. "Tāpēc ar pozitīvu skatu gaidu testa sacensības novembra beigās, lai varētu salīdzināt savu sniegumu ar citu valstu kamaniņu braucējām."
Kopā ar brāli Kristeru Aparjodu un divnieku Lūkass Krasts/Eduards Ševics-Mikeļševics Aparjode sezonai gatavojās fiziskās sagatavotības trenera Mihaila Arhipova vadībā. "Rezultāti ir acīmredzami. Mums oktobra sākumā Siguldā bija sacensības starta rāvienos, un sasniedzu savu labāko laiku pēdējo piecu - sešu gadu laikā," uzsver sportiste, kura gaida lielā vasaras darba ietekmi arī ziemas sezonas braukšanas rezultātos.
Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon būs deviņi posmi. PK sezona decembra sākumā tiks atklāta Īglsas trasē Austrijā, pēc tam divi posmi notiks ASV trasēs Pārksitijā un Leikplesidā, bet gadu mijā ir ieplānots posms Siguldā. Pēc piektā posma janvāra sākumā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.