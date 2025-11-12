Artūrs Niklāvs Medveds Latviju pārstāv garo distanču skrējienos gan stadionā, gan uz šosejas.
Artūrs Niklāvs Medveds sasniedzis jaunu Latvijas rekordu desmit kilometru skrējienā
Otrdien jaunu Latvijas rekordu desmit kilometru skrējienā sasniedza Artūrs Niklāvs Medveds, vēsta Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
Medveds sacensībās Polijas galvaspilsētā Varšavā finišēja otrajā pozīcijā ar laiku 28 minūtes un 27 sekundes, par 41 sekundi labojot sev piederošo līdzšinējo Latvijas rekordu.
Par "Bieg Niepodleglošci" (Neatkarības skrējiena) uzvarētāju ar vienu sekundi labāku laiku kļuva beļģis Deflanders Klements, bet trešo vietu izcīnīja Florians Le Paleks no Francijas, kurš finiša līniju šķērsoja pēc 29 minūtēm un 25 sekundēm.
Tradicionālajā skrējienā šoreiz piedalījās rekordliels dalībnieku skaits - vairāk par 18 000 skrējēju.