Mūsu futbola leģenda Artjoms Rudņevs sapratis, ka tomēr vajag latviešu valodu, un tagad trenēs bērnus
Daugavpils Futbola skola šīs nedēļas sākumā paziņojusi, ka futbolā atgriezies viens no Latvijas labākajiem uzbrucējiem - Artjoms Rudņevs. Viņš savas zināšanas nodos bērniem, kļūstot par treneri.
Bijušais Latvijas izlases uzbrucējs Daugavpils Futbola skolā strādāšot ar U-13 (2013. gadā dzimušiem bērniem) komandu. Kā norāda futbola skolā, tad Rudņevs dalīsies ar savu pieredzi un profesionālajām iemaņām.
“Viennozīmīgi vērtīgs pienesums ne tikai Daugavpils, bet arī Latvijas futbola attīstībā. Aptuveni mēnesi atpakaļ mums ar Artjomu notika komunikācija, par tāda varianta realizāciju. Biju pārliecināts, ka tādu iespēju nevar palaist garām, kad mūsu pašmāju talants (1000% smaga darba un neatlaidības piemērs) grib un var dalīties ar savu pieredzi ar Daugavpils Futbola skolas audzēkņiem," paziņojumā citēts futbola skolas direktors Deniss Sarafaņuks, kurš neilgi pēc tam Daugavpils domē iesniedzis vēlmi pamest savu ieņemamo amatu. Domē iesniegums tika apmierināts un Sarafaņuks, kurš direktora amatā strādāja no 2022. gada marta, šos pienākumus vairs nepilda.
Artjoms Rudņevs par savām karjeras beigām paziņoja pirms astoņiem gadiem - 2017. gada septembra beigās. Toreiz tika pausts, ka Rudņevs karjeru noslēdz personīgu iemeslu dēļ. Karjeras laikā Rudņevs uzspēlēja tādās komandās kā Polijas Pozņanas "Lech" un Vācijas Hamburgas SV un "Koln". Latvijas izlases sastāvā Artjoms Rudņevs nospēlēja 38 spēles, kurās iesita divus vārtus. Par karjeras spilgtāko spēli var uzskatīt gūto "hat-trick" UEFA Eiropas līgas spēlē pret slaveno Turīnas "Juventus".
Artjoms Rudņevs pret Turīnas „Juventus”
Sportista karjeras laikā Rudņevs piedzīvoja dažādus mirkļus. Spēlējot Hamburgā, viņam uz pilsētas ielas izvērtās strīds ar sievu, kas gandrīz bijušajam futbolistam nokoda mēli. Vēlāk Rudņevs skaidroja, ka incidents skaidrojams ar sievas izmisumu pēc zaudētā trešā bērna, kurš piedzima nedzīvs.
Tāpat rezonansi guva viņa izteikumi par latviešu valodu intervijā medijam "Diena". " Rudņevs atklājis, ka viņam latviešu valodas zināšanas nav nepieciešamas, jo ar žurnālistiem viņš var runāt arī krievu, poļu vai angļu valodās. "Saprast un lasīt vēl daudz maz varu, bet sarunāties - nē. Kāpēc zinu vismaz kaut ko? Tas nav jautājums man. Laikam tāpēc, ka dzīvojam Latvijā. Valsts valoda mums latviešu skaitās..." Ar publisku vēstījumu šajā sakarā dalījās toreizējais izlases kapteinis Kaspars Gorkšs, bet pats Rudņevs atvainojās futbola līdzjutējiem un izteicās, ka esot pārprasts.
Pēc futbolista karjeras beigām daudz ziņu par Artjoma Rudņeva gaitām vairs nebija. Strādājot Daugavpils Futbola skolā, viņam būs nepieciešams pārvaldīt valsts valodu. Kā liecina Latvijas Sporta federāciju padomes mājaslapa, tad Rudņevs ir ieguvis sporta speciālista B kategorijas sertifikātu, kas ir derīgs līdz 2030. gadam.