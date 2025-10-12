Ķīnas svelme bija par daudz pat tenisa leģendai Novākam Džokovičam.
Šodien 06:06
Džokovičs saļimst kortā, Mārtiņu Gulbi aizskar VEF fani un Sedokovas jaunais vīrietis
Aizejošā nedēļa Latvijas un pasaules sportā nelika vilties un bija spraigu notikumu pārbagāta. Ja neesi visam sekojis līdzi, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz tiem.
Pēdējo gadu skaļākā amatieru hokeja spēle starp “Priedaini” un “Ķekavas Clappers” noslēgusies ar iespaidīgām diskvalifikācijām, bet Artūrs Šilovs ar spožu sniegumu iesācis Nacionālās hokeja līgas sezonu. Novāks Džokovičs saļimst tenisa kortā, bet Lietuvas hokeja leģendas Mindauga Kiera nāvē izrādās pavisam neveiksmīgs nelaimes gadījums. Mūsu sportisti sevi atzīstami pieteikuši motoru sportā – lielisks sniegums motokrosa Nāciju kausā, bet Andžejs Ļebedevs jau trešo gadu pēc kārtas nopelnījis vietu pasaules prestižākajā spīdveja seriālā, bet mūsu paravieglatlētiem lieliskas sekmes pasaules čempionātā Indijā.
Tas viss un daudz kas cits:
