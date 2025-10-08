Konors Makgregors piekrīt diskvalifikācijai un gatavojas atgriezties oktagonā sava elka Donalda Trampa dzimšanas dienā
Īru jauktās cīņu mākslas (MMA) cīkstonis Konors Makgregors piekritis sev piespriestajai 18 mēnešu diskvalifikācijai, pavēstījusi Cīņas sporta antidopinga aģentūra (CSAD).
37 gadus vecais Makgregors 2024.gadā pārkāpa cīņu mākslas čempionāta (UFC) antidopinga noteikumus, neesot trīs reizes pieejams dopinga provēm. Diskvalifikācija stājās spēlē 2024. gada 20. septembrī un noslēgsies nākamā gada 20. martā.
Kā norāda CSAD, tad laikā, kad Makgregors izlaida dopinga pārbaudes, viņš neesot gatavojies cīņām, bet gan atguvies no traumas. Ņemot vērā apstākļus, CSAD ierasto divu gadu diskvalifikācijas vietā piemēroja par sešiem mēnešiem īsāku sodu.
Skandalozais īrs oktagonā plāno atgriezties nākamā gada jūnijā ASV prezidenta Donalda Trampa rīkotajā šovā Baltajā namā. Šobrīd plānots, ka cīņās notiks 14. jūnijā - Trampa 80. dzimšanas dienā. Makgregors neslēpj savu atbalstu Trampa politikai un arī pats mēģinājis iesaistīties Īrijas politikā, pielietojot analoģiskas metodes. Makgregors UFC nav startējis kopš 2021. gada, kad Lasvegasā cīņā ar amerikāni Dastinu Puarjē lauza kāju.
Pagājušajā gadā Makgregoram bija plānota atgriešanās UFC, tomēr lauzta pirksta dēļ viņš nevarēja aizvadīt cīņu ar Maiklu Čandleru no ASV.