Riteņbraucēja Krista Neilanda komanda atteiksies no saiknes ar Izraēlu
Profesionālā riteņbraukšanas komanda "Israel Premier Tech", kuru pārstāv latvietis Krists Neilands, atteiksies no ar Izraēlu saistītas identitātes, pirmdien paziņoja vienība.
Lēmums pieņemts pāris nedēļas pēc tam, kad bažās par propalestīniešu protestiem komanda tika izslēgta no dalības "Giro dell’Emilia" sacensībās Itālijā. Septembrī pret komandas dalību notika protesti daudzdienu velobrauciena "Vuelta a Espana" laikā.
"Ar ciešu apņemšanos pret mūsu braucējiem, personālu un partneriem ir pieņemts lēmums pārdēvēt un mainīt komandas zīmolu, attālinoties no tās pašreizējās Izraēlas identitātes. Sportā progress bieži vien prasa upurus, un šis solis ir būtisks, lai nodrošinātu komandas nākotni," teikts komandas paziņojumā.
Komandas līdzīpašnieks ebreju izcelsmes Kanādas miljardieris Silvens Adamss vairs nebūs komandas publiskais pārstāvis, koncentrējoties darbam Pasaules Ebreju kongresā (WJC). Kvebekā bāzētais starptautiskais daudznozaru uzņēmums "Premier Tech" jau iepriekš izrādīja vēlmi veikt zīmola maiņu.
Neilandam līgums ar komandu ir vēl uz nākamo sezonu. Šobrīd komandai ir UCI "Pro" līmeņa statuss, taču tas neliedz tai startēt pašās prestižākajās sacensībās. No 2020. līdz 2022. gadam vienībai bija UCI Pasaules tūres komandas statuss.