VIDEO: Artūrs Šilovs komentē lielisko debiju "Penguins", par karjeras pirmo "sauso" spēli NHL tiek pie piemiņas ripas
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs pēc otrdien izcīnītās uzvaras jaunās Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas pirmajā spēlē pār Ņujorkas "Rangers", sacīja, ka panākuma pamātā ir lieliskā komandas "ķīmija".
Jau ziņots, ka "Penguins" izbraukumā bija pārāki ar rezultātu 3:0 (1:0, 0:0, 2:0, bet Šilovam šī bija pirmā "sausā" spēle NHL pamatturnīra mačos. Latvietis atvairīja visus 25 metienus pa viņa vārtiem un tika atzīts arī par spēles pirmo zvaigzni.
Šilovs sacīja, ja juties lieliski un ir patīkami būt jaunā komandā. "Jutu, ka starp spēlētājiem jau ir laba "ķīmija"," pēc spēles teica latviešu vārtsargs, kurš "Penguins" nonāca maiņas darījumā šajā starpsezonā no Vankūveras "Canucks". "Bija patīkami spēlēt un izcīnīt uzvaru izbraukuma mačā."
Šilovs pēc uzvaras arī uzteica komandas aizsargus, kuri pašaizliedzīgi bloķēja metienus, spēlēja gudri un laicīgi spēja dabūt ripas ārā no aizsardzības zonas. Tāpat latviešu vārtsargs norādīja, ka nejutās pārsteigts, ka ticis izvēlēts sākumsastāvam pirmajā spēlē. "Domāju, ka mani iespēlēs. Drīzāk jau izbraukuma spēlē, nevis pirmajā mājas mačā," sacīja Šilovs. "Izbaudīju šo izaicinājumu."
Tāpat vārtsargs piebilda, ka katra uzvara ir svarīga arī pārliecības gūšanai Latvijas izlases kontekstā, jo šosezon gaidāmas olimpiskās spēles. Valstsvienības vadība, droši vien, skatīšoties visas spēles ar viņa līdzdalību.
A whole lot of milestones and two points for the Penguins ✔️ pic.twitter.com/kIpY70fz4N— Pittsburgh Penguins (@penguins) October 8, 2025
Pēc spēles Šilovs no Sidnija Krosbija saņēma komandas labākā spēlētāja ķiveri, bet piemiņai ripu par aizvadīto sauso spēli savā oficiālajā debijā "Penguins" kreklā. Beigās pie debijas ripas tika arī jaunais galvenais treneris Dens Muse.
Šilovs iepriekšējās trīs sezonas pavadīja "Canucks" rindās, taču kopumā regulārajā čempionātā Vankūveras klubā nospēlēja tikai 19 spēles. Latviešu vārtsargs pagājušās sezonas sākumā neizmantoja iespēju nostiprināties "Canucks" rindās, kuras rindās traumas dēļ nevarēja spēlēt Tečers Demko. Šilovs NHL aizvadīja blāvas desmit spēles, kurās atvairīja vien 86,1% metienu un vidēji mačā savos vārtos ielaida 3,65 ripas. Pēc Kevina Lankinena ierašanās Vankūveras rindās latvietis zaudēja vietu pamatsastāvā, toties sezonas otrajā pusē sevi lieliski parādīja fārmklubā Ebotsfordas "Canucks", aizvedot komandu līdz triumfam AHL un tiekot atzīts par "play off" vērtīgāko spēlētāju.
Vankūveras komanda 24 gadus veco Šilovu uz "Penguins" aizmanīja pret uzbrucēju Čeisu Stilmenu un 2027. gada ceturtās kārtas drafta izvēli. Nākamo spēli "Penguins" aizvadīs ceturtdien, kad savā laukumā uzņems Ņujorkas "Islanders" hokejistus.