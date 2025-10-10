VIDEO: Sanhosē "Sharks" vārtsarga divas rupjas kļūdas liedz uzvarēt 2023. gada čempioni
Naktī uz 10. oktobri Nacionālajā hokeja līgā (NHL) tuvu panākumam bija pēdējo gadu viena no vājākajām komandām Sanhosē "Sharks", taču apspēlēt Lasvegasas "Golden Knights" liedza divas vārtsarga Aleksa Nedeļkoviča rupjas kļūdas.
Vēl pusotru minūti pirms pamatlaika beigām Sanhosē "Sharks" atradās vadībā ar 3:2, turklāt "Golden Knights" bija nomainījusi vārtsargu Akiru Šmidu pret laukuma sesto spēlētāju. Sanhosē neizmantoja divas lieliskas izdevības iemest tukšos vārtus, un pie ripas tika nesen ar "Golden Knights" astoņu gadu līgumu parakstījušais Džeks Aikels, kurš, metot krietni pirms zilās līnijas, pārsteidza Aleksu Nedeļkoviču.
Šī gan nebija vienīgā Nedeļkoviča kļūda, kurš visā spēlē atvairīja 27 no pretinieku izdarītā 31 metiena. Papildlaika otrajā minūtē viņš pārgalvīgi izslidoja no vārtiem pēc ripas, kuru ar nūju nespēja nokontrolēt. To pārtvēra Šī Teodors, piespēlējot pie tukšiem vārtiem esošajam Railijam Smitam. Tieši viņš nodrošināja brīnumaino "Golden Knights" atspēlēšanos un panākuma izcīnīšanu ar 4:3.
"Bijām ļoti tuvu diviem punktiem pamatlaikā pret ļoti spēcīgu pretinieku. Zaudējām divu muļķīgu kļūdu dēļ, par kurām joprojām pārdzīvoju," pēc spēles Nedeļkovičs neizvairījās no medijiem, atbildot uz jautājumiem par to, kas notika viņa divos ielaistajos vārtos. Vārtsargs pajokoja, ka treniņos būs vairāk jāpiestrādā pie vieglu metienu notveršanas un ripas kontrolēšanu ar nūju.
Nedeļkovičs vēl līdz šai vasarai pārstāvēja Artūra Šilova jauno komandu Pitsburgas "Penguins" (tajā nospēlēja divas sezonas), kas viņu lēma aizmainīt uz Sanhosē pret trešās kārtas izvēli 2028. gada NHL draftā. Karjeras laikā Nedeļkovičs, kuru 2014. gada NHL draftā ar 37. numuru izvēlējās Karolīnas "Hurricanes" (komandu pārstāveja līdz 2021. gadam), pārstāvējis arī Detroitas "Red Wings".