Kristaps Porziņģis stāsta, kā "sadzīvos" laukumā ar "Hawks" superzvaigzni Treju Jangu
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis komandas biedra Atlantas "Hawks" līdera Treja Janga dzīvi laukumā mēģinās padarīt vienkāršāku, sarunā ar žurnālistiem pēc pirmā treniņa atzina Porziņģis. Starpsezonā Porziņģis no Bostonas "Celtics" vienības, ar kuru 2024.gadā kļuva par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionu, tika aizmainīts uz "Hawks". Pēc pirmā aizvadītā treniņa Atlantas komandas rindās latvietis atzina, ka treniņnometne iesākta uz pozitīvas nots.
"Protams, pirmā treniņnometnes diena parasti nav tā gludākā - ir augsts enerģijas līmenis, daudz kļūdu. Ar katru dienu kļūsim labāki," teica Porziņģis. "Ir labi sākt sajust vienam otru. Treneris [Kevins Snaiders] skaidroja, ko viņš vēlās no mums uzbrukumā un aizsardzībā, man patika, ko es dzirdēju. Man patika veids, kā viņš vēlās organizēt spēli un viņa ideoloģija."
Latvijas basketbolists izcēla, ka viņam ar Jangu vēl jāattīsta saspēlēšanās, taču viņš augstu vērtē "Hawks" līdera darbības laukumā.
"Mēģināšu padarīt viņa dzīvi vienkāršāku. Viņš ir ļoti gudrs un ātri spēs nolasīt to, ko vēlos izdarīt laukumā. Viņš prot atrast spēlētājus situācijās, kurās viņi pat negaida bumbu," piebilda latvietis.
Pagājušajā sezonā liepājnieks pamatturnīrā laukumā devās 42 spēlēs, vidēji mačā gūstot 19,5 punktus, sakrājot 6,8 atlēkušās bumbas, 2,1 rezultatīvu piespēli un 1,5 bloķētus metienus, bet izslēgšanas spēļu turnīrā viņš 11 dueļos caurmērā 21 minūtē mačā sakrāja 7,7 punktus, 4,6 atlēkušās bumbas, 0,7 piespēles un 0,8 bloķētus metienus.
NBA pirmssezonas spēles sāksies 2.oktobrī, "Hawks" pirmo maču viesos ar Hjūstonas "Rockets" aizvadot 6.oktobrī.
NBA sezonas pamatturnīra spēles sāksies 21.oktobrī.