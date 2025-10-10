Kobe Braienta meita Natālija kļūst par “Lakers” radošo direktori
Leģendārā basketbolista Kobe Braienta, kurš 2020. gada janvārī gāja bojā helikoptera avārijā, meita Natālija Braienta kļuvusi par Losandželosas "Lakers" radošo direktori.
Losandželosas "Lakers" 2025.–2026. gada pirmssezona sākās ar unikālu debiju – ārpus laukuma un aiz kameras. 22 gadus vecā Natālija Braienta oficiāli pievienojusies komandas rindām kā tās jaunā radošā direktore, iezīmējot pagrieziena punktu gan viņas personīgajā ceļojumā, gan "Lakers" kultūras mantojumā.
Natālija debitēja ar savu pirmo projektu, "Forever Iconic: Purple and Gold Around the World" – īsfilmu, kas svin komandas globālo mantojumu, vienlaikus godinot viņas tēvu.
Projekts apvieno arhīva materiālus ar tādām leģendām kā Maģiskais Džonsons un Kobe Braients, kā arī mūsdienu spēlētāju parādīšanos, parādot fanus visā pasaulē, kas valkā purpura un zelta krāsas, sākot no ģimenēm, kas skatās mājās, līdz dizaineram Džefam Hamiltonam, kas šuj pielāgotas "Lakers" jakas, kas atgādina Kobe čempionātu laikmeta stilu.
Natālija, kas nesen pabeigusi USC Kino mākslas skolu, raksturoja šo projektu kā “brīnišķīgu, sadarbības pilnu vidi,” kas ļāva viņai apvienot stāstījumu ar viņas dzīves ilgo saikni ar "Lakers".
Viņas tēva ietekme ir jūtama katrā kadrā, atspoguļojot disciplīnu, mākslinieciskumu un izcilību, kas raksturoja Kobe Braienta dzīvi.