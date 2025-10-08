"Tas mani personīgi aizskāra!" VEF treneris nemierā ar kluba fanu komentāriem Kristapa Ķilpa virzienā
Latvijas Basketbola līgas (LBL) čempiones "VEF Rīga" galvenais treneris Mārtiņš Gulbis pēc zaudējuma pirmajā FIBA Čempionu līgas spēlē kritizēja fanu izgājienus un atklāja, kas jāmaina vienības spēlē uz nākamajiem turnīra mačiem.
Otrdien, 7. oktobrī, ar zaudējumu pret 2024./2025. gada trešās vietas ieguvēju Atēnu AEK FIBA Čemponu līgas jauno sezonu iesāka Latvijas čempione "VEF Rīga". Jau pirmajā puslaikā tika iekrāts 17 punktu deficīts, kuru atspēlēt vairs neizdevās (53:69).
"AEK ir ļoti laba komanda, kuru cienām," pēc spēles komentārā teica VEF galvenais treneris Mārtiņš Gulbis. "Taču, ja no 11 50:50 bumbām iegūstam tikai vienu, tad nav nekādu iespēju uzvarēt tādu komandu ka AEK." Gulbis pēc spēles vairākas reizes pauda, ka nedrīkst pieļaut zaudēšanu divcīņās.
Šajā sezonā VEF sastāvs ir mazpieredzējis starptautiskajā līmenī. FIBA Čempionu līgā debitēja veseli septiņi basketbolisti, ieskaitot ārzemniekus. Gulbis šim faktam lielu vērību negribēja pievērst, sakot, ka daudz laika mācīties šajā līmenī neesot. "Ja mācies ilgāk par divām nedēļām, tad esi ārā no Čempionu līgas. Mums ir jāmaina sava domāšana."
Pirmo spēli VEF kreklā aizvadīja saspēles vadītājs Toms Leimanis, par kura pievienošanos tika ziņots dienu pirms spēles pret AEK. Kopumā Latvijas izlases aizsargs nospēlēja 22:40 minūtes, kurās guva astoņus punktus, izcīnīja trīs bumbas zem groziem, atdeva divas piespēles, taču arī divas reizes kļūdījās. "Mēs no viņa prasām daudz un tiešām ceru, ka viņš iekļausies kolektīvā. Ticu viņam, tāpat kā jebkuram mūsu spēlētājam," Leimaņa pirmo spēli vērtēja Gulbis, piebilstot, ka pirms tās VEF sastāvā viņš aizvadīja tikai vienu treniņu.
Tāpat traumas dēļ vēl spēlēt nevar ukraiņu aizsargs Iļja Sidorovs. Viņš bija saģērbies uz spēli pret AEK, taču visu maču noraudzījās no rezervistu soliņa. Gulbis nesniedza konkrētu laiku, kad Sidorovs varētu aizvadīt sezonas pirmo spēli. "Labs jautājums. Ceru, ka pēc iespējas ātrāk. Ir neiespējami ielēkt Čempionu līgas līmenī bez treniņiem un nevienas spēles pirms tam. To traumu tikai tā varam saasināt. Ceru, ka viņš drīz būs atpakaļ un varēs mums palīdzēt."
Savukārt neapmierinātību galvenais treneris pauda ar VEF uzticamāko līdzjutēju izpausmi mača laikā, neveiksmīgi spēlējušajam Kristapam Ķilpam (21:44 minūtēs divi punkti ar 0/10 metienos no spēles un četras kļūdas) uzsaucot, ka viņš vairs nav Liepājā un ir jāsāk spēlēt. "Tas bija ļoti neprofesionāli. Ja tu pēc pirmās spēles noraksti spēlētāju, kam uzticies, tad, atvainojiet, tas ir zems līmenis. Tas mani personīgi ļoti aizskāra. Ja kāds žurnālists vai līdzjutējs aizskars manu spēlētāju, vienmēr būšu par viņu."
VEF sestdien, 11. oktobrī, Latvijas - Igaunijas basketbola līgas ietvaros spēkosies pret Tallinas "TalTech", bet FIBA Čempionu līgā nākamo maču aizvadīs jau pēc nedēļas Rīgā, uzņemot Levices "Patrioti" no Slovākijas.