Diāna Krūmiņa kļūst par pasaules čempioni diska mešanā
Latvijas parasportiste Diāna Krūmiņa svētdien Indijā pasaules čempionātā paravieglatlētikā izcīnīja uzvaru diska mešanas sacensībās.
Krūmiņa pirmajos divos mēģinājumos raidīja disku 24,71 un 25,29 metrus tālu, bet visos nākamajos mēģinājumos viņai izdevās labot savu personīgo rekordu, kas pirms šīm sacensībām bija 25,56 metri.
Trešajā piegājienā latvietes raidītais disks sasniedza 26,01 metra atzīmi, un ceturtajā mēģinājumā viņa raidīja disku 26,51 metru tālu, kas arī palika viņas labākais ieskaitītais mēģinājums. Piektajā metienā, kas netika ieskaitīts, latviete sasniedza 26,74 metrus, bet noslēdzošajā - 26 metrus.
Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK) vēsta, ka sākotnēji latviete noslēdza sacensības otrajā vietā, taču noteikumu neievērošanas dēļ meksikāniete Roza Marija Guereho, kura bija līdere ar 27,42 metriem, tika diskvalificēta, kas Krūmiņai ļāva pakāpties uz pirmo vietu.
"Kopumā diskā gāja pārsteidzoši labi. Ja dodam atzīmi, tad astoņi ar lielu plusu. Ir, kur augt, un ir potenciāls vēl labākam rezultātam - šoreiz četras reizes laboju personīgo rekordu. Nevajag apstāties pie sasniegtā, bet godīgi - tagad gribu mazliet atpūsties. Gribu pateikt lielu paldies manai komandai," sarunā ar LPK atzina Krūmiņa.
Otro vietu ieņēma kolumbiete Ērika kastano Salazara (25,16 metri), bet labāko trijnieku noslēdza vēl viena Meksikas pārstāve Maria Gvadalupa Navarro ar 25,02 metriem.
Ņūdeli uzņem vēsturē 12.pasaules čempionātu paravieglatlētikā. Āzijā tas norisinās ceturto reizi, iepriekš šai pasaules daļai to rīkojot 2015.gadā Dohā, 2019.gadā Dubaijā un 2024.gadā Kobē.