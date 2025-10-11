Nikolato vadībā pirmo reizi gūstam divus vārtus, uzvarai pret Andoru ar to gan nepietiek
Latvijas futbola izlase sestdien Rīgā 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra mačā ar 2:2 (1:1) spēlēja neizšķirti ar Andoras valstsvienību. Latvijas labā vārtus guva Dmitrijs Zelenkovs un Vladislavs Gutkovskis.
Pēc spēlētām aptuveni 15 minūtēm pēc tālas piespēles pretuzbrukumu mēģināja izveidot Vladislavs Gutkovskis, taču viņam neizdevās savaldīt bumbu un izpildīt sitienu pa pretinieku vārtiem.
Puslaika vidū andorieši mēģināja saspēlēties un ielauzties Latvijas soda laukumā, bet Latvijas futbolistiem izdevās pārtvert bumbu un apstādināt Andoras uzbrukuma mēģinājumus. Pāris minūtes vēlāk dzelteno kartīti par asu spēli pret Gutkovski nopelnīja Andoras aizsargs Žuels Giljens.
33.minūtē ar precīzu sitienu no tuvas distances Andoru vadībā izvirzīja Moisess San Nikolass, kuram no gala līnijas uz vārtu priekšu piespēlēja Berto Rosass.
Pirmā puslaika turpinājuma vairāk uzbrukt sāka latvieši un 40.minūtē tika pie stūra sitiena. Roberts Savaļnieks veica centrējumu uz pretinieku vārtiem, un pirmo sitienu neitralizēja viesi, taču pirmais pie atlēkušās bumbas bija Zelenkovs, nogādājot to Andoras vārtos un izlīdzinot rezultātu.
Sākoties otrajam puslaikam, Latvijas izlase uzreiz veica trīs spēlētāju maiņu, un laukumā devās Jānis Ikaunieks, Roberts Veips un Lūkass Vapne, nomainot Dario Šitu, Raivi Jurkovski un Alekseju Saveļjevu.
Otrais puslaiks iesākas ar 11 metru soda sitienu
Otrajā puslaikā pēc spēlētām astoņām minūtēm Gutkovskis viesu soda laukumā izprovocēja pretinieku pārkāpumu, un latvieši tika pie 11 metru soda sitiena, kuru precīzi izpildīja pats Gutkovskis, pirmo reizi mačā izvirzot vadībā Latvijas izlasi.
Savukārt 62.minūtē pretuzbrukumā pēc Savaļnieka centrējuma pie viesu vārtiem lēcienā pie bumbas tika Gutkovskis, kurš ar galvu raidīja to vārtos, taču pēc VAR iesaistes vārtu guvums netika ieskaitīts aizmugures dēļ.
Sešas minūtes vēlāk brīdinājumu nopelnīja Savaļnieks. Nedaudz vairāk kā desmit minūtes līdz pamatlaika beigām Latvijas vārtsargs Krišjānis Zviedris nespēja apturēt Jana Oliveiras raidīto bumbu, un Andora panāca neizšķirtu 2:2.
Mača turpinājumā Latvijas izlase vēl izmantoja pēdējās spēlētāju maiņas, kad Ingars Pūlis un Eduards Dašķevičs nomainīja Zelenkovu un Savaļnieku. Kompensācijas laikā otro dzelteno kartīti nopelnīja Giljens, andoriešiem atlikušo mača daļu pavadot mazākumā, taču viesi spēlēja ļoti lēni, un Latvijas futbolistiem neizdevās izraut uzvaru.
Kvalifikācijas K grupas līdere ar 15 punktiem piecās cīņās ir Anglija, Albānijai ir astoņi punkti, bet Serbijai četrās spēlēs - septiņi punkti. Sešos mačos Latvijas futbolisti ir iekrājuši piecus punktus, bet Andorai ir viens punkts.
Pirmajās divās kvalifikācijas turnīra spēlēs martā Latvija viesos ar 1:0 pārspēja Andoru un ar 0:3 zaudēja Anglijai, jūnijā savā laukumā spēlēja 1:1 ar Albānijas valstsvienību, bet septembrī ar 0:1 mājās zaudēja Serbijai un izbraukumā Albānijai.
Andora pēc spēles ar Latviju martā izbraukumā ar 0:3 piekāpās Albānijai, jūnijā savā laukumā ar 0:1 zaudēja Anglijai un viesos ar 0:3 - Serbijai, bet septembrī viesos ar 0:2 tika zaudēts Anglijai. Septembrī andorieši pārbaudes spēlē Tallinā spēlēja 0:0 ar Igauniju.
Latvijas izlase pasaules rangā šobrīd ir 137. vietā, bet Andora ieņem 174. vietu. Otrdien latvieši savā laukumā tiksies arī ar Anglijas valstsvienību. Pasaules kausa finālturnīrs ar 48 komandu līdzdalību Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Latvijas izlases kandidātu saraksts pirms spēlēm ar Andoru un Angliju:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Riga"), Frenks Dāvis Orols ("Grobiņa");
aizsargi - Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Deniss Meļņiks ("Auda"), Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi - RFS);
pussargi - Kristers Penkevics ("Jelgava"), Aleksejs Saveļjevs ("Liepāja"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Renārs Varslavāns ("Riga"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Kristaps Grabovskis (Kopenhāgenas B.93, Dānija), Danila Patijčuks ("Liepāja");
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Tedžonas "Citizen", Dienvidkoreja), Marko Regža ("Riga"), Jānis Ikaunieks (RFS), Ingars Pūlis ("Tukums 2000"), Dario Šits ("Atletico Madrileno", Spānija).
Andoras izlases kandidātu saraksts pirms spēles ar Latviju:
vārtsargi - Sisko Piress ("Ordino", Andora), Ikers Alvaress ("Villareal B", Spānija), Alekss Ruiss ("Santa Coloma", Andora);
aizsargi - Makss Ļuvera, Žuans Servoss (abi - "San Cristobal", Spānija), Kristians Garsija, Moisess San Nikolass, Hesuss Ruvio (visi - "Santa Coloma", Andora), Žuels Giljens (Monzonas "Atletico", Spānija), Marks Garsija ("Ordino", Andora), Jans Olivera ("Calamocha", Spānija), Bjels Borra ("L'Escala", Spānija);
pussargi - Adrians da Kuņa (Eskaldezas "Inter", Andora), Marks Valess ("Europa", Spānija), Marks Revess ("Pas de la Casa", Andora), Eriks de las Erass ("Tamarite", Spānija), Marks Valess, Žuāu da Silva (abi - Eskaldezas "Atletic", Andora), Pau Babo ("Hanauer SC 1960", Vācija);
uzbrucēji - Rikards Fernandess ("Tabor", Slovēnija), Giljoms Lopess (Eskaldezas "Inter", Andora), Arons Rodrigo ("Huesca B", Spānija), Aleksandrs Martiness ("Santa Coloma", Andora).