Gulbeniece Linda Boldāne par Pasaules čempionātu kalnu un taku skriešanā: bija jāuzmanās, lai neuzripinu sekotājiem uz galvas akmeni!
Gulbeniece Linda Boldāne septembra beigās Latvijas izlases sastāvā piedalījās Spānijas Pirenejos notikušajā kalnu un taku skriešanas pasaules čempionātā, un vietējam izdevumam "Dzirkstele" dalījās ar iespaidiem par skriešanu smagajā "Long trail" distancē, kur 81,09 km attālumā skrējēji pievarēja 5413 kāpuma metrus. Kā vēsta Latvijas Taku skriešanas apvienība, viņai no astoņiem Latvijas pārstāvjiem šajā skrējienā izdevās sasniegt visaugstāko 77. vietu.
Linda Boldāne pastāstīja, ka viņa ir pusprofesionāla līmeņa skrējēja un jau vairākus gadus nodarbojos ar ultramaratonu skriešanu kalnos. "Jebkuram ir iespēja mēģināt kvalificēties izlasei, uzrādot augstākus rezultātus dažādos kalnu skrējienos, kur var saņemt skrējiena reitingu. Tiek apkopoti labākie Latvijas skrējēju rezultāti, salīdzināti, un tad labākajiem tiek piedāvāta iespēja pārstāvēt Latviju. Manā gadījumā tas ir daudzu gadu treniņu rezultāts, un pēc šī Pasaules čempionāta vēl arvien var atrast lietas, kas jāuzlabo treniņu procesā,” sacīja skrējēja.
"Long trail" skrējiens notika diezgan ekstremālos apstākļos, tostarp kalnos, kur no takām nebija ne vēsts. Sacensību dalībniekiem bija jāiekļaujas 15 stundu kontrollaikā.
“Izklausās daudz, un kādam varētu šķist, ko tur var darīt tik ilgi, bet realitātē tā skarbā kalnu daile bremzē ik uz soļa. Vietām uzrodas tik stāvas akmeņu sienas, ka jāmet nūjas pie malas un jānodarbojas ar boulderingu (viens no klinšu kāpšanas veidiem – red.), vienlaikus domājot par to, lai neuzripinu citam skrējējam akmeni uz galvas un arī pati nedabūju kādu sajust. Šur tur – pilnīgi bezceļi un daudzviet parādās takas, kuras atgādina šauras renes, piebārstītas ar akmeņiem. Vēl daudz un dažādi izaicinoši, netipiski apstākļi, kurus nav vērts uzskaitīt, jo tie ir daļa no kalniem un ultramaratoniem,” stāstīja Boldāne.
Latviešu skrējējai izdevās finišēt 13 stundās un 51 minūtē, taču ar sasniegto viņa nebija apmierināta. “Remdens rezultāts. No vienas puses – forši, izdevās iekļauties kontrollaikā, un vispār brīnišķīgi bija pieredzēt dabas krāšņumu, bet no otras – kaut kā sajutos par vāju. Par vāju, lai kustētos ātrāk, veiklāk un ar degošu azartu sacenstos ar citiem. Ir labi no jauna atklāt vecās labās patiesības, ka bez spēka treniņiem un svaru cilāšanas “mazs cinītis nevar gāzt lielu vezumu”. Līdz nākamajam Pasaules čempionātam būs, ko darīt,” sarunā ar "Dzirksteli" atzina Boldāne.
Ieskatu "Long trail" skrējienā var gūt šajā video.
Latvijas Taku skriešanas apvienība savā "Facebook" kontā norādīja, ka trīs Latvijas sportisti finišēja pirmajā simtniekā — 77. vietā Linda Boldāne, 78. vietā Ivita Šale, bet 80. vietā Toms Komass. No viņiem atpalika Kristaps Magone (108. vieta), Klāvs Stankevics (134. vieta) un Artūrs Junolainens (141. vieta), bet divas mūsu sportistes nefinišēja.
Dāmu konkurencē uzvarēja amerikāniete Ketija Šaide, kas distanci pieveica 9 stundās, 57 minūtēs un 59 sekundēs, goda pjedestālu noslēdza nepāliete Sunmaja Budha (10:23:03) un itāliete Fabiola Konti (10:35:51). Vīriešu konkurencē pārāks bija amerikāņis Džims Volmslijs (8:35:11), bet otro vietu dalīja franči Benžamēns Rubiols un Luisons Kuafē ar identisku laiku 8:46:05.
Kalnu skriešanas pasaules čempionāti notiek kopš 1985. gada, taču sākot ar 2021. gadu tos rīko katru otro gadu, iekļaujot arī taku skriešanu.