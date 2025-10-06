"Priedaines" komandas pārstāvis dalās ar savu versiju par asiņaino konfliktu amatieru hokeja spēlē
Pēdējās dienās plašu rezonansi guvusi amatieru hokeja spēle starp Ķekavas "Clappers" un HK "Priedaine". Par konfliktu, kas beidzās ar masveida kautiņu, savu versiju Jauns.lv uzticējis viens no Priedaines pārstāvjiem.
Jau ziņots, ka piektdien, 3. oktobrī, amatieru hokeja turnīra Entuziastu hokeja līgas ietvaros izcēlās masveida kautiņš starp Ķekavas "Clappers" un "Priedaines" hokejistiem. Kautiņš noslēdzās ar asiņu traipiem laukuma vidū, un spēlētājiem bija nepieciešama medicīniskā palīdzība. Konfliktā iesaistījās arī vienību treneri.
Konflikts guvis rezonansi publiskajā telpā. To jau paspējusi nosodīt Entuziastu hokeja līga, norādot, ka šobrīd tiek noskaidroti apstākļi un analizēts spēles ieraksts, kā arī tuvākajā laikā tiks sasaukta ārkārtas Disciplinārās komitejas sēde, kurā tiks izvērtētas iesaistīto pušu rīcības un pieņemti nepieciešamie mēri. "Mēs uzskatām, ka sportā ir vieta sacensībai un kaislei, bet nekādā gadījumā tā nedrīkst pāraugt agresijā vai apdraudējumā, tāpēc mēs turpināsim aktīvi strādāt, lai nodrošinātu, ka līga paliek par drošu un cieņpilnu vidi visiem tās dalībniekiem," teikts paziņojumā.
Ar savu paziņojumu klajā nāca arī viena no komandām, Ķekavas "Clappers". Komanda sociālajos tīklos skaidroja, ka konkrētais konflikts izcēlies, jo pretinieku komanda sapratusi, ka tai nav iespēju uzvarēt, tāpēc vērsusi darbības tā, lai traumētu tās hokejistus. Emocionālajā ierakstā tika pausts, ka pretinieku treneris krievu valodā bļāvis, ka nositīs Ķekavas treneri. Tāpat Ķekava nekaunās no savas rīcības.
"Ķekavas treneris un spēlētāji neizjūt kaunu par savām darbībām - mēs esam lepni, ka šajā smagajā situācijā, kuru radīja HK "Priedaines" konstantās provokācijas un beigās arī uzbrukumi, mūsu spēlētāji, treneris uzvedās un darīja to, ko īstam vīrietim pienākās, stāvēja uz savas zemes (šajā gadījumā soliņa) un aizstāvēja to pret iebrucējiem, kas pie tam izmantoja neiedomājamus un, mūsuprāt, gļēvus paņēmienus kā nodarīt kaitējumu citiem." Savā publikācijā Ķekavas klubs piemin valodas un politikas jautājumu. "Mēs nevaram un nepiekrītam, ka sports stāv ārpus politikas, un šajā spēlē mūsu sajūtas bija tādas, ka mūs īpaši nemīl, jo esam latvieši ar vienu amerikāni un ukraini komandā, kas labi spēlē hokeju. Tapēc, viņiem jo īpaši svarīgi bija kādam no mums izdarīt miesas bojājumus, nevis spēlēt hokeju."
Jauns.lv savu stāsta versiju uzticējis viens no "Priedaines" hokeja kluba pārstāvjiem. "Uzreiz precizēšu - neesmu cīkstonis un nav manos plānos par tādu kļūt. Kautiņi uz ledus nav pašmērķis, bet par saviem komandas biedriem es iestāšos, īpaši, ja viņam tiek sists pa pakausi, atrodoties guļus uz ledus. Šie ir dzīvībai bīstami sitieni," savas domas iesāk kluba pārstāvis, kurš bija konkrētās spēles dalībnieks. Kā redzams video, Ķekavas devītais numurs, dodoties aizstāvēt savu komandas biedru pēc pagrūšanas, uzsāka kautiņu ar "Priedaines" spēlētāju, vairākas reizes iesitot. Tas izraisīja ķēdes reakciju un tālākos notikumus.
Viņš komentē arī valodas tēmu, piekrītot, ka "Priedainē" spēlē daudzi krievvalodīgie hokejisti, taču viņi visi ir Latvijas pilsoņi. "Esmu dzimis un audzis Latvijā. Esmu Latvijas pilsonis. Jā, mana dzimtā valoda ir krievu. Jā, esmu krievs, bet runāt dzimtajā valodā Eiropas savienībā nav aizliegts. Arī komunicēt dzimtajā valodā uz ledus nav aizliegts. Ja, slidojot pie saviem komandas biedriem, var no pretinieku komandas trenera dzirdēt tekstus kā "krievu okupants", tad, piedodiet, tas jau ir par daudz. Uzskatu to par provokāciju uz naidu. Sportā tas nav pieļaujams. Pretinieku trenera naidpilno tekstu dzirdēja blakus esošie spēles tiesneši. Mēs spēlējam hokeju, nevis nodarbojamies ar ģeopolitiku. Mūsu komanda nepastāv tikai no krieviem - komandā spēlē arī latvieši. Ja pretinieki vēlas taisīt "haipu" ar naida kurināšanu, tad tas nav pareizi un nav pieļaujams."
Atgriežoties pie konflikta, HK "Priedaine" pārstāvis cer, ka Entuziastu hokeja līgas Disciplinārā komiteja izskatīs vairākus ar šo konfliktu saistītos aspektus. "Gribētos, lai Disciplinārā komiteja noskaidro, vai pretiniekam, kurš nometa cimdus un ar plikām rokām sita manam komandas biedram pa galvu, uz rokas nebija gredzens vai gredzeni." Jau iepriekš Jauns.lv vēstījis, ka vissmagāk cietušais hokejists esot visdrīzāk saņēmis sitienus no pretinieka, kuram pirkstā bijis gredzens.
Entuziastu līgu savulaik dibinājis tagadējais Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs. Tribīnēs notikušo vēroja arī bērni un jaunie hokejisti, kuri bija šokēti par redzēto.