FOTO: Vēsturisks triumfs Āfrikā! Ieva Millere-Hagin un Timmijs Hansens izcīna uzvaru E1 čempionāta posmā Lagosā
Aizvadītajā nedēļas nogalē Lagosā, Nigērijā, notika vēsturisks notikums – pirmo reizi Āfrikā tika aizvadīts E1 elektro ātrumlaivu pasaules čempionāta posms. Šīs sacensības iezīmēja jaunu posmu gan sporta, gan vides tehnoloģiju attīstībā, apvienojot ātrumu, adrenalīnu un ilgtspējīgu enerģiju.
Īpašu prieku sagādāja Latvijas vārda izskanēšana pasaulē – komandas “Brazil by Claure Group” sastāvā startēja latviešu ūdens motosportiste Ieva Millere-Hagin kopā ar pasaules rallikrosa čempionu Timmiju Hansenu (Timmy Hansen). Abi piloti aizvadīja izcilas sacensības – ātrākie treniņos, ātrākie kvalifikācijā un pārliecinoša uzvara finālā!
“Tas bija fantastiskas sacensības – enerģija, skatītāji, atmosfēra! Mēs ar Timmiju strādājām kā komanda un jutu, ka viss notiek perfekti. Uzvara Lagosā ir īpaša – tā bija pirmā E1 sacensība Āfrikā, un būt daļai no šī vēsturiskā brīža ir liels gods,” stāsta Ieva Millere-Hagin.
E1 čempionāts, ir pirmais pasaulē elektrisko ātrumlaivu seriāls. E1 čempionātā piedalās 9 komandas, un katrā no tām startē pa diviem sportistiem – viena sieviete un viens vīrietis, turklāt pārstāvot dažādus sporta veidus. Abi sportisti aizvada atsevišķus braucienus ar vienu un to pašu ātrumlaivu RaceBird. Komandas rezultāts tiek aprēķināts, summējot abu pilotu sniegumu – gan laiku, vietu, gan iegūtos punktus. Tas nozīmē, ka svarīgs ir ne tikai individuālais ātrums, bet arī abu pilotu kopējā stabilitāte un stratēģija. Šis formāts ir unikāls un mērķtiecīgi veicina gan dzimumu līdzsvaru, gan dažādu sporta disciplīnu sinerģiju. Sacensības notiek vairākos posmos dažādās pasaules pilsētās, un to formāts ietver: Brīvos treniņus, kur piloti iepazīst trasi; Kvalifikāciju un kvalifikācijas braucienus, kas nosaka starta pozīcijas; Eliminācijas braucienus, kuros izšķiras iekļūšana finālā; Un Finālbraucieni, kur noskaidro posma uzvarētāju.
Lagosas posms kļuva par īstiem ātruma un inovāciju svētkiem, piesaistot tūkstošiem skatītāju gan krastā, gan tiešraidēs visā pasaulē.
Ar šo panākumu Ieva Millere-Hagin kļuva par pirmo Latvijas sportisti, kura uzvarējusi E1 čempionāta posmā, palīdzot komandai “Brazil” pakāpties kopvērtējumā.