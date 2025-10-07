Kristapa Porziņģa sporta zāle Liepājā
20. oktobrī Liepājā, Loču ielā 1a, savas durvis vērs jaukto cīņas mākslas sporta zāle. Kā norāda basketbolista Kristapa Porziņģa brālis ...
Liepājā durvis vērs Kristapa Porziņģa iedvesmotā MMA zāle "One Curonia"
Oktobrī Liepājā tiks atvērta jauna jaukto cīņas mākslu (MMA) treniņu zāle “One Curonia”. Tās izveide tapusi, iedvesmojoties no pasaulslavenā basketbolista Kristapa Porziņģa aizrautības ar cīņas sportu un viņa vēlmes dot ieguldījumu savai dzimtajai pilsētai.
“Apvienojot aizrautību un mīlestību pret sportu, “One Curonia” komanda ir radījusi vietu, kur cīņas sports un draudzība veido aizraujošu stāstu!” pausts mājaslapā.
Kā portālam liepājniekiem.lv stāsta Kristaps, jaukto cīņas mākslu sports viņam vienmēr bijis tuvs, un ideja par šādas treniņu zāles izveidi Liepājā viņu pavadījusi jau vairākus gadus. Tagad, kad atrastas piemērotas telpas un izveidota stipra komanda, beidzot pienācis īstais brīdis ieceri īstenot. Viņš uzsver, ka “One Curonia” sniegs jaunas iespējas sportot cilvēkiem, kuriem tās līdz šim nebija pieejamas, un vienlaikus atdzīvinās Liepājas vēsturisko centru.
Treniņi būs pieejami dažāda vecuma dalībniekiem no četru gadu vecuma, piedāvājot gan grupu, gan individuālas nodarbības. Grafiks pielāgots bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādu fizisko sagatavotību, bet sociāli mazāk aizsargātiem jauniešiem paredzēta īpaša programma, kas nodrošinās drošu un atbalstošu vidi treniņiem.
Porziņģis uzsver, ka mērķis ir veidot vidi, kur cilvēki jūtas piederīgi un var attīstīties, sekmējot sporta kultūras izaugsmi Liepājā. Viņš piebilst, ka, atrodoties pilsētā, pats plāno trenēties jaunajā zālē, lai būtu aktīva daļa no šī procesa.
“MMA” zāles “One Curonia” ikdienas darbību vadīs Guntis Kromanis, savukārt par treniņu procesu rūpēsies galvenais treneris Kristaps Kerens – pieredzējis un sertificēts MMA speciālists, kurš strādā gan ar bērniem, gan pieaugušajiem. Projekta attīstībā nozīmīgu lomu ieņem arī Kristapa Porziņģa brālis Mārtiņš, kura dalība valdē kalpo kā stabils pamats un atbalsts zāles izaugsmei.
Oficiālā atklāšana paredzēta 20. oktobrī. Ar treniņu grafiku iespējams iepazīties mājaslapā 1curonia.lv.
