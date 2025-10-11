VIDEO: Eduards Tralmaks AHL atgriežas ar gūtiem vārtiem, "Griffins" sezonu sāk ar uzvaru
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks piektdien guva vārtus Grandrapidsas "Griffins" uzvarā Amerikas hokeja līgas (AHL) izbraukuma spēlē.
"Griffins" ar 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) uzvarēja Teksasas Stars", sezonu sākot ar uzvaru.
Uzbrucējs septītajā minūtē guva mača pirmos vārtus, vārtu priekšā labojot ripas lidojuma virzienu pēc aizsarga Aleksa Kanoka-Leiperta metiena no zilās līnijas.
🚨🇱🇻 Eduards Tralmaks jau septītajā minūtē gūst savus pirmos vārtus AHL sezonā pic.twitter.com/TsJ8QSPGUJ— Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) October 11, 2025
Tralmaks vārtus guva ar vienu no pieciem metieniem pa vārtiem un spēli beidza ar +/- rādītāju +1.
Ebotsfordas "Canucks" bez uzbrucēja Anrī Ravinska pieteikumā izbraukumā papildlaikā ar 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) pieveica Hendersonas "Silver Knights".
Pagājušajā sezonā par Kaldera kausa ieguvēju kļuva vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētā Ebotsfordas "Canucks", kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja Sanda Vilmaņa pārstāvēto Šarlotas "Checkers". šilovs tika atzīts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju.