Vīlies fans par maldinošo paziņojumu iesūdz tiesā NBA superzvaigzni Lebronu Džeimsu
Kā portālam TMZ atklājis Losandželosas "Lakers" ilgglaicīgais līdzjutējs Endrjū Garsija, tad viņš ir vērsies tiesā pret Lebronu Džeimsu, jo, domājot, ka viņš paziņos par savu karjeras pēdējo sezonu, iegādājies biļetes uz "Lakers" spēli par vairāk nekā 800 dolāriem.
Šīs nedēļas sākumā daudzus basketbola līdzjutējus sadusmoja Lebrons Džeimss. Viņš ievietoja video rullīti ar "otrā lēmuma" paziņošanu. Savas karjeras laikā viņš reizi ESPN tiešraidē paziņoja par pārcelšanos no Klīvlendas "Cavaliers" uz Maiami "Heat". Ņemot vērā, ka Džeimsam ir jau 40 gadi un viņa karjera atrodas beigu posmā (sāks savu 23. NBA sezonu), šāds video rullītis varēja likt secināt par iespējamo paziņojumu par noslēdzošo sezonu profesionālajā basketbolā.
The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25— LeBron James (@KingJames) October 6, 2025
Beigās gan šāds paziņojums nesekoja, bet izrādījās konjaka ražotāja "Hennessy" jaunā produkta reklāma. Kā norādījis ražotājs, tad Lebrons Džeimss sadarbībā ar "Hennessy" izlaidis ierobežota daudzuma produktu, kas tādā veidā atzīmē viņa leģendāro karjeru un atstāto basketbola mantojumu.
The Decision has been made. Cheers to year 23.@KingJames #HennessyxLeBron #TheSecondDecision #HennessyVSOP pic.twitter.com/WnXMZTiEPS— Hennessy (@Hennessy) October 7, 2025
Tomēr pēc video rullīša pirmdien auga fanu interese iegādāties biļetes uz "Lakers" spēlēm un viens no viņiem bija komandas ilgglaicīgais līdzjutējs, 29 gadus vecais Endrjū Garsija. Viņš par 432,83 dolāriem gabalā iegādājās veselas divas biļetes uz 2026. gada 31. marta spēli pret Klīvlendas "Cavaliers". Pēc tam, kad šis paziņojums izrādījās vien alkohola ražotāja reklāma, nopirkto biļešu vērtība ir strauji kritusi, kas likusi Garsijam vērsties Losandželosas tiesā. Tajā viņš pieprasa, ka Džeimss esot Garsijam parādā 865,66 dolārus jeb 745,19 eiro.
Garsija medijam TMZ atklāja, ka, redzot video, kurā teikts par potenciāli lielo lēmumu, kas sekos, viņš nodomājis par Lebrona plāniem noslēgt karjeru, tāpēc strauji devies uz biļešu pārdošanas vietni "Ticketmasters" un iegādājies sēdvietas uz spēli pret viņa pirmo komandu NBA - "Cavaliers". "Es neiegādātos biļetes, ja viņš turpinātu karjeru. Tik vienkārši," savā komentārā norāda Garsija, kurš tiesas pieteikumā paudis, ka ir ticis maldināts un apkrāpts.
"Jūs, puiši, esat idioti," sarunā ar žurnālistiem uz jautājumu par Lebronu, teica "Lakers" galvenais treneris Džejdžejs Rediks. "Mēs taču visi zinājām, ka tā ir reklāma, pareizi? Tie, kas man rakstīja, gan jau arī pārsvarā nojauta, ka tā ir kāda reklāma. Komandā neviens nepanikoja." Pats Džeimss pagaidām uz apkārtējo kritiku par šo video neko nav komentējis. Viņš veselības dēļ pirmssezonas pārbaudes spēlēs nepiedalīsies.
Lebrona Džeimsa izgājienu dažādi vērtē arī zīmolu mārketinga vadītāji ASV. Kamēr citi uzskata, ka ar šo soli Džeimss pievīlis gan sevi, gan apkārtējos, jo tas neizstaro profesionālismu, tad citi to uzskata par labu mārketinga triku, jo licis pievērst uzmanību piesātinātajā reklāmas un mediju tirgū.
Jaunā NBA sezona sāksies naktī uz 22. oktobri. Kā čempione turnīru sagaidīs Oklahomasitijas "Thunder", bet no Latvijas līgā spēlēs viens basketbolists. Kristaps Porziņģis vasarā no Bostonas "Celtics" tika aizmainīts uz Atlantas "Hawks".