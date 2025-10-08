Kāpēc Teilore Svifta bija šokēta par Trevisa Kelsija pasniegto saderināšanās gredzenu?
Divus gadus ilgās draudzības laikā amerikāņu futbola zvaigzne Treviss Kelsijs patiešām ir labi iepazinis savu līgavu popzvaigzni Teilori Sviftu. Par to liecina arī īpašais saderināšanās gredzens, kas līdz sirds dziļumiem pārsteidzis un saviļņojis viņa slaveno mīļoto.
Pēc divpadsmitā studijas albuma “The Life of a Showgirl” izdošanas Teilore Svifta atklāja, ka attiecības ar līgavaini iedvesmojušas sarakstīt dziesmas “Wi$h Li$t” un “Opalite”, un padalījās saviļņojumā par savu iespaidīgo saderināšanās gredzenu, kuru piesauc dziesmā “Wood”.
“Viņš to izveidoja kopā ar brīnišķīgu juvelieri,” Teilore ar sajūsmu pastāstīja raidījumā “Heart Breakfast Show” šā gada 3. oktobrī. “Viņas vārds ir Kindreda Lubreka, un viņa visus savus zelta izstrādājumus gravē ar roku.”
Lai gan Teilore atzinās, ka daudziem par pārsteigumu, nav no tām, kas kaldina kāzu sapņus jau priekšlaicīgi, tomēr Treviss lieliski zinājis, ko līgava vēlas un ar gredzena izvēli trāpījis desmitniekā.
“Es viņam reiz biju parādījusi kādu video,” atcerējās popzvaigzne. “Es tikai uzskatīju, ka viņas darbi ir tik forši. Es viņam to video parādīju apmēram pirms pusotra gada, un izrādās, viņš tam bija pievērsis uzmanību.”
Teilore izteicās: “Kad ieraudzīju gredzenu, nodomāju – ‘Es zinu, kas to taisīja, es zinu, kas to taisīja!’ Un arī – ‘Tu manī ieklausījies.’”
Lai gan klasiska, antīka griezuma briljanta gredzena vērtība tiek lēsta līdz pat 1,2 miljoniem dolāru, Teilori daudz vairāk aizkustinājis fakts, cik ļoti viņas līgavainis bija ielicis sirdi nozīmīgās rotas izgatavošanā.
“Es nodomāju – ‘Tu mani patiešām pazīsti,’” viņa sajūsmināti stāstīja. “Es pati nezināju, ko vēlos, bet viņš kaut kā zināja, un tā jau ir sava veida meistarība.”
Kas attiecas uz kāzu plānošanu, Teilore atzina, ka viņas domas vēl nav tikušas tālāk par dziesmas vārdiem, kur tiek pieminēts balts plīvurs. “Jūs iespējams domājat, ka esmu no tiem cilvēkiem, kas visu mūžu ir apsēsti ar domām par kāzām,” viņa papildināja. “Bet patiesībā es nekad nebiju aizdomājusies, ko darītu, ko gribētu, līdz nebiju satikusi savu īsto cilvēku.”
Dziesmā “Opalite” Teilore atzīstas, ka “nekad agrāk nav satikusi nevienu tādu” kā Treviss. Savukārt Kanzassitijas “Chiefs’ spēlētājs savā podkāstā “New Heights”, kuru vada kopā ar brāli Džeisonu Kelsiju, jau 27. augusta raidierakstā atklāja, ka tā ir viņa mīļākā dziesma no Teilores jaunā albuma. “Vismaz pagaidām, ik reizi, kad tā sāk skanēt, es sevi pieķeru klausoties,” atzinās topošais Teilores Sviftas laulātais draugs.