Komandas biedra trauma paver iespēju Balinskim pirmoreiz šosezon doties laukumā "Panthers" sastāvā
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis ieņems savainotā Dmitrija Kuļikova vietu nākamajās Floridas "Panthers" Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlēs, ziņo ASV dienas laikraksts "Miami Herald".
Ceturtdien "Panthers" bez Balinska sastāvā savā laukumā ar 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) pieveica Latvijas uzbrucēja Rodrigo Ābola pārstāvēto Filadelfijas "Flyers".
Piektdien "Panthers" savainoto spēlētāju sarakstā iekļāva Kuļikovu, kurš mača vidū pēc sadursmes ar pretinieku ar savainotu labās rokas plaukstu pameta laukumu. Komanda maču turpināja ar pieciem aizsargiem.
Tiek prognozēts, ka Kuļikovs nespēlēs vismaz nedēļu.
"Panthers" galvenais treneris Pols Moriss lielāku skaidrību par savainojumu solīja pirms sestdienas spēles, kurā "Panthers" savā laukumā tiksies ar Otavas "Senators".
i fear kuli may have broken or fractured his arm/wrist bc his hand was limp skating to the tunnel pic.twitter.com/ebLpWDWIqZ— B2B🏆🏆- bailey (@flacatsandrats) October 10, 2025
Laikraksts ziņo, ka Kuļikova vietu trešajā aizsargu pārī kopā ar Džefu Petriju ieņems Balinskis.
Iepriekšējā sezonā Balinskis piedalījās 76 NHL pamatturnīra spēlēs, piecas aizvadot kā ceturtās maiņas uzbrucējs, un sakrāja 18 (4+14) rezultativitātes punktus, bet piecās Stenlija kausa spēlēs guva vienus vārtus.
"Esmu ļoti progresējis," saka Balinskis. "Domāju, ka visvairāk esmu kļuvis labāks mentāli."
Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvēju kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.