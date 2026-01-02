Traģiski mirusi aktiera Tomija Lī Džonsa meita
Holivudas aktiera Tomija Lī Džounsa meita Viktorija Džounsa, iespējams, mirusi no narkotiku pārdozēšanas.
34 gadus vecā Viktorija tika atrasta bezsamaņā ceturtdienas, 1. janvāra, agrā rītā Sanfrancisko viesnīcā “Fairmont”, kur tika konstatēta viņas nāve.
Sanfrancisko policija un Sanfrancisko ugunsdzēsības dienests 1. janvārī plkst. 2.52 reaģēja uz ziņojumu par medicīnisku ārkārtas situāciju viesnīcā “Fairmont”. Ierodoties notikuma vietā, tika atrasts miris cilvēks, kura identitāte tobrīd netika publiskota.
Vēlāk, atsaucoties uz policijas avotu, tika ziņots, ka viesnīcā atrastā mirusī sieviete, visticamāk, ir Viktorija. Oficiālais nāves cēlonis pagaidām nav noteikts.
Viktorija bija Tomija Lī Džounsa (79) un viņa bijušās sievas Kimberlijas Klofli meita. Bijušajam pārim ir arī dēls Ostins Džounss (43).
Pēdējā gada laikā Viktorija tikusi arestēta vismaz divas reizes, tostarp par narkotiku glabāšanu.