Latviešu basketbolists Gunārs Grīnvalds debitē Madrides “Real” rindās ACB līgā
Latvijas basketbolists Gunārs Grīnvalds svētdien Madrides "Real" rindās debitēja Spānijas augstākajā līgā (ACB), madridiešiem tiekot pie panākuma pirmās kārtas mačā.
"Real" mājās ar 81:71 (22:18, 22:15, 27:23, 10:15) pārspēja "Gran Canaria" vienību.
17 gadus vecais basketbolists devās laukumā pamatlaika izskaņā un spēlēja minūti un sešas sekundes, kuru laikā raidīja grozā vienu no diviem soda metieniem. Zīmīgi, ka Grīnvalds iesaistījās spēlē, nomainot Spānijas basketbola leğendu Serhio Juļu. Viņš arī izpildīja vienu neprecīzu tālmetienu un tika pie +/- rādītāja -2.
When Grinvalds was born, Llull was in his 2nd season as a pro, the first with Real pic.twitter.com/fjDMO6MOuJ— Marco Pagliariccio (@loupaya) October 5, 2025
Grīnvalds pievienojās "Real" akadēmijai 2021.gadā un ir otrais latvietis pēc Kaspara Kambalas, kurš spēlējis Madrides komandā. Kambala pārstāvēja "Real" 2003./2004.gada sezonā.
Madrides komandas uzvarā pār "Gran Canaria" starp mājiniekiem rezultatīvākais ar 13 punktiem bija Mario Hezonja, bet viesu rindās tikpat punktus guva Luī Laberī.
Jau ziņots, ka sestdien citās ACB pirmās kārtas spēlēs Kristera Zorika pārstāvētā "Lleida" ar 86:67 uzvarēja Artūra Kuruca pārstāvēto Lugo "Rio Breogan", bet Mārcis Šteinbergs un Manrezas "Baxi" ar 93:104 zaudēja Sankristovala de la Lagunas "Tenerife".
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".